Zahozená šance, gól i asistence. Bylo by fajn ve finále porazit Slavii, přál si Sadílek

S útočníkem Janem Kuchtou byl Sadílek nejlepším sparťanem. Neúnavný, sprintující z jedné strany hřiště na druhou. Gól je pro něj odměnou za poctivou práci i velmi dobrý výkon.

„Že padl hlavou? Ono to asi nevypadá, ale pro mě to není nic neobvyklého. I když nějaký pátek už to bude, co se mi to povedlo naposled,“ vzpomínal Sadílek.

„Jsem šťastný. V prvním poločase jsem měl šanci do prázdné brány, ale trestuhodně jsem to překopl. Už jsem měl v hlavě, že je to jasný gól a nesoustředil jsem se na míč,“ litoval.

To bylo za stavu 1:0, a soupeř tak pořád měl naději, než ho definitivně zlomil druhý gól v 76. minutě. „Pro nás škoda, že jsme ho dali až takhle pozdě. Do zápasu jsme nevstoupili dobře. Budějovice nás vysoko napadaly a my jsme se dostávali pod tlak a museli hrát dlouhé míče,“ podotkl.

Ještě jeden „zkrat“ měl Sadílek v zápase. Ve druhém poločase vyslal soupeře do nebezpečného brejku, přestože to nejdřív vypadalo na slibnou možnost Sparty.

„Vyvážel jsem míč, ale pak jsme si nerozuměli se Sampim (Janktem). Myslel jsem si, že mi půjde do tandemu, ale on mi přeběhl do středu. Já se pak s míčem otáčel, jejich hráč mě napadal a já to chtěl vrátit zpátky. Ale střetly se mi myšlenky a pak mi zatrnulo,“ líčil Sadílek.

„V dalších pěti deseti minutách jsme měl asi další čtyři ztráty. Být trenérem, tak se vystřídám. Ale jsem rád, že jsem se pak ještě dokázal chytit a že jsme z těch mých nepřesností nedostali gól.“

Finále se hraje za měsíc. Soupeřem Sparty bude Slavia, nebo Bohemians, jejichž zápas se hraje ve středu večer.

„My chceme vyhrát ligu i pohár. K tomu poháru jsme se zase o kousek přiblížili. A koho bych chtěl do finále? Bylo by fajn porazit u nás doma Slavii.“