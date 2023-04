Slavit finále? Ne, to až tady na stole bude trofej, řekl sparťanský kouč Priske

Sparta ve středečním semifinále Mol Cupu zdolala České Budějovice 2:0 a potřetí za poslední čtyři sezony prošla do finále.

Zároveň v lize bojuje o titul, deset kol před koncem sezony má stejně bodů jako vedoucí Slavia.

Právě s ní se 3. května utká i o pohárovou trofej.

Když loni v létě Priske ve Spartě začínal, po úvodních týdnech se nezdálo, že se sezona pro tým bude vyvíjet tak dobře.

„Hrát finále poháru je velká věc. Ale my ještě potřebujeme práci dokončit,“ řekl Priske.

V které ze soutěži byste ji dokončil raději?

V Česku se hraje o dvě velké trofeje a pohár je jedna z nich. Je důležité, že jsme ve hře v obou dvou. Teď je zase zásadní udržet pozornost na ligu. Vždycky se musíme dívat na nejbližší zápas.

Do pohárového utkání jste udělal tři změny proti obvyklé základní sestavě, ale neuvažoval jste, že jich bude víc? Především v prvním poločase hráčům chyběl pohyb, působili unaveně?

Nemyslím si, že by to bylo únavou, spíš bych to přičítal mentální, psychické stránce. S kondicí není problém. Neustále fyzickou připravenost vyhodnocujeme, sledujeme čísla, kolik toho hráči naběhají celkem, kolik ve sprintu, kontrolujeme svaly. Taky bych chtěl pochválit soupeře a jejich trenéry, kteří tam odvádějí výbornou práci. České Budějovice hrály odvážně, získaly odražené míče, dobře rotovaly ve středu pole. Je fakt, že naši hráči se v prvním poločase po ztrátách míče do správných prostorů nevraceli dostatečně rychle.

Dva z nových hráčů v základní jedenáctce Mejdr a Minčev utkání kvůli zdravotním potížím nedohráli. Co s nimi je?

U Honzy Mejdra je to horší. Víc budeme vědět, až se na něj podívají lékaři. U Martina Minčeva neočekávám, že by to bylo něco vážného. Věřím, že v neděli na ligu do Pardubic bude k dispozici.

To je poslední zápas před očekávaným derby se Slavií a například Zelený do něj půjde se třemi žlutými kartami. Neuvažujete, že byste ho na derby šetřil, protože na jeho pozici levého wingbacka nemáte vyzkoušenou náhradu?

Abych se přiznal, tak doteď jsem na Pardubice nemyslel. Vím jen, že nemůže kvůli trestu nastoupit Sadílek, nahradí ho Laci. Jinak nejsem z těch, kteří by přemýšleli, jak by to vypadalo za dva týdny, kdyby dostal čtvrtou žlutou kartu. Varianty máme a zkoušíme je v tréninku. Víme, že wingbacka může hrát Jankto. Dnes sice musel hrát vpravo, ale i tak si vedl velmi dobře. Jsme rádi, že už můžeme počítat s Höjerem.