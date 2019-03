Táborsko spoléhá na talentovaného teenagera. Pfeifer září i v reprezentaci

Zatímco většina jeho spoluhráčů v uplynulých dvou týdnech jen trénovala, devatenáctiletý krajní záložník Lukáš Pfeifer cestoval do Itálie a odehrál dva zápasy proti zahraničním soupeřům.

Německo, Portugalsko, Anglie, Polsko, Švýcarsko, Itálie a naposledy Nizozemsko. To je výčet týmů, proti kterým mladý talent od září nastoupil v reprezentačním dresu v rámci Elite League, což je evropská soutěž reprezentací do 20 let.

„Právě zápasem s Nizozemskem (v pondělí v Budějovicích 0:2) jsme tenhle ročník zakončili. Se dvěma výhrami a jednou remízou jsme nakonec v osmičlenné skupině obsadili páté místo,“ připomíná hráč, který začal s fotbalem v Táboře, aby se přes českobudějovické Dynamo a Viktorii Plzeň do Tábora před touto sezonou vrátil.

Vedle druholigových zápasů stíhá ještě duely reprezentace, kde je od podzimu stálým členem, a naskočil do všech sedmi duelů. Někdy jako střídající hráč, teď naposledy s Nizozemskem v základní sestavě. „ Byl to nejsilnější soupeř naší skupiny. Hrají tam hráči z první i druhé nizozemské ligy a ukázalo se, že ta soutěž má větší kvalitu než naše,“ vysvětluje Pfeifer.

Účast v reprezentačním týmu je pro něj hlavně o sbírání zkušeností. „Je to také možnost změřit síly s hráči, kteří třeba vyrůstají a nastupují v mládežnických akademiích předních evropských celků. Díky reprezentaci se také můžu sám ukázat a v neposlední řadě je pro mě čest hrát v reprezentačním dresu Česka,“ popisuje Pfeifer, čeho si cení na faktu, že je v poslední době pravidelně zván.

A to jak trenérem Karlem Krejčím na podzim, tak jeho nástupcem Jiřím Žilákem, který si táborského rodáka pozval i na aktuálně skončený sraz. „Škoda jen, že jsme v Budějovicích neuhráli nějaké body. Přišly na nás skoro tři tisíce diváků, což v téhle kategorii není obvyklé,“ dodává.

„Největší změna je podle mě v tom, že máme silnější kádr. Přišli zkušení hráči jako Adrián Čermák a Jiří Valenta.“

Teď doufá, že vyšší divácká návštěva, než je obvyklá, dorazí i na nedělní druholigový duel do Tábora. Domácí Táborsko v něm bude hostit od 15 hodin Třinec a zároveň poprvé pustí diváky na nově postavenou tribunu, která je protilehlá té hlavní. „Moc se na to těšíme. Tábor si zaslouží pěkný fotbalový stadion. A teď už je lepší než u řady jiných druholigových týmů,“ tvrdí Pfeifer, který se v úterý z reprezentačního srazu vrátil do druholigové reality.

A ta není úplně chmurná, protože Táborsko v boji o záchranu zabralo hned z jara. Ze tří zápasů vytěžilo čtyři body, a pokud dokáže nějaký urvat i proti Třinci, může odskočit svým pronásledovatelům. „Myslím si, že čtyři body ze tří zápasů je na tým, který se zachraňuje, docela slušné,“ komentuje mladý záložník prohru ve Vítkovicích, remízu s Jihlavou a naposledy vítězství ve Vlašimi.

„Výhra ve Vlašimi byla pro nás hodně cenná. Po delší době jsme vyhráli venku. Když jsme v prvním jarním kole jeli do Vítkovic, potřebovali jsme získat nějaké body, a to se nám nepovedlo. Tím jsme se ve druhém kole dostali trochu pod tlak, protože doma jsme potřebovali uhrát bod s Jihlavou,“ popisuje.

Zápas s jedním z aspirantů postupu se svěřencům trenéra Petra Mikolandy docela podařil. Nakonec uhrál se silným soupeřem remízu a ta pomohla i do dalšího duelu.

Ve Vlašimi vedlo Táborsko už 2:0, ale nechalo soupeře srovnat a rozhodující gól na 3:2 dal v nastavení Jiří Valenta.

Stejně jako v reprezentaci i v zimě v Táborsku si musel Pfeifer zvykat na nového trenéra. Kamila Tobiáše střídal Petr Mikolanda. Jaká ta změna byla? „Neřekl bych, že hrajeme až tak odlišným stylem od toho, co jsme hráli dřív. Největší změna je podle mě v tom, že máme silnější kádr. Přišli zkušení hráči jako Adrián Čermák a Jiří Valenta,“ uvádí Pfeifer. „A každý trenér si přivede svůj realizační tým a má jinou skladbu tréninků a přípravu. To je normální,“ přidává hráč, který věří, že Táborsko soutěž zachrání. Zároveň doufá, že to zvládne s předstihem a nebude to honit v závěru sezony jako v uplynulém ročníku.

Proto, aby se mu to povedlo, je důležitý už nedělní zápas. „Po Třinci nás čeká utkání v Chrudimi, a kdybychom tam jeli s tří nebo čtyřbodovým náskokem, domácí budou pod tlakem a to by mohlo hrát pro nás,“ míní Pfeifer.

Situace na chvostu druhé ligy je taková, že poslední Žižkov má 13 bodů. Chrudim před ním 15 a Táborsko, které je na první nesestupové pozici, má 17 bodů.

Ale první v cestě stojí jedenáctý Třinec. „Vnímám ho jako zkušený druholigový tým, který se vždycky vyznačoval vysokými hráči,“ konstatuje Pfeifer.

V posledním zápase ve Vlašimi nastoupil poprvé na jaře v základní sestavě a jeho centr z páté minuty si domácí stoper srazil do vlastní sítě. Kdyby se mu něco podobného povedlo i v neděli, určitě by se nezlobil.