Nový kouč: Záchrana Táborska je důležitá pro celý jihočeský fotbal

Situace je kritická. To v Táborsku dobře vědí a také na to reagují. Druholigový tým je na předposledním místě tabulky. V soutěži získal 21 bodů a na záchranu v tuhle chvíli ztrácí tři. Do konce je pět kol a není na co čekat.

I proto vedení klubu sáhlo ke změně trenéra. Druhé v tomto ročníku. Skončil Petr Mikolanda a na jeho místo přišla náhrada z vlastních řad. V závěru sezony mužstvo povede dosavadní šéftrenér mládeže, třiapadesátiletý Karel Musil. Premiéru si odbude v neděli od 17 hodin proti Ústí nad Labem.

Po jaké době se vracíte k dospělému fotbalu?

Po dost dlouhé. Naposledy jsem trénoval Písek v divizi, když jsme bojovali o postup do České fotbalové ligy (ročník 2013/14, pozn. red.). V zimě se mi ale vrátily problémy se zády a musel jsem trenérskou kariéru přerušit.

A těšíte se teď?

Těším se určitě. Mám i dobrý pocit z toho týdne, který jsem s týmem strávil. V Táboře jsou kvalitní hráči a věřím tomu, že když dáme hře určité parametry, zvládneme už utkání s Ústím.

Minulou sobotu Táborsko prohrálo v Prostějově. Vy jste nastoupil v pondělí. Rozhodoval jste se dlouho?

Abych řekl pravdu, moc ne. Spíš to beru jako pomoc klubu. Ocitl se v určité situaci a můj posun k A-týmu byla jedna z alternativ, jak to řešit. Není to jednoduché. To si nebudeme nalhávat. A teď musíme jít zápas po zápase. Asi nemá smysl se zabývat nějakými počty. Za jaro jsme vyhráli jen dvakrát. To je hrozně málo. Věřím, že teď to zlomíme.

Co jste stihl udělat s týmem za pět dní tréninku?

Snažíme se pracovat na fotbalových věcech, co se týče systému a organizace hry. Mám určitou představu o tom, jakou hrou se chceme prezentovat, a chci to do hráčů dostat. Ale co je hlavní věc, to je zapracovat na psychice.

Mluvil jste o tom, že z prvního týdne máte dobrý pocit. Jak vás hráči vzali?

Já si myslím, že dobře. Mezi námi je dobrá komunikace. Vidím výborný přístup. Ale samozřejmě všechno se bude odvíjet od výsledků. Teď si můžeme malovat, jak je to super, ale může to být všechno jinak.

V tomhle ohledu bude velmi důležitý hned první zápas. Přijede Ústí nad Labem, které hraje o baráž.

Tam si nevyberete. Soutěž je kvalitní. Vyrovnaná. Převyšují ji jen Budějovice, co jsem viděl. Soupeř je těžký, ale my hrajeme doma a jsme v situaci, kdy se o to vítězství musíme za každou cenu porvat. Tam se nemůžeme dívat na nic jiného.

Doma se ale Táborsku nedaří. Co vám chybělo ve výkonech týmu?

Některá utkání jsem viděl a čekal jsem od hráčů větší aktivitu. Větší snahu využít domácí prostředí. V některých situacích si myslím, že by si měl fotbalista dovolit víc. Víc si věřit a využít toho, že zná místo a má to tam osahané.

Takže více odvahy?

Trochu ano. Na druhou stranu se ale nebylo čemu divit, protože série špatných výsledků byla dlouhá. Člověk se dostal do určitého tlaku, a pak se s tím těžko vyrovnáváte.

A jsme zpátky u té sebedůvěry.

Snažím se s hráči hodně bavit. Osobně si říct nějaké věci, jak by to mělo vypadat.

Karel Musil (53 let) Profil Působil dlouhá léta v českobudějovickém Dynamu, kde postupně trénoval třetiligovou juniorku a byl i asistentem u prvoligového A-týmu. Jako hlavní kouč vedl i Písek nebo Prachatice. V posledních letech byl u mládeže v Táboře. ´ Zbývající program Táborska:

5. 5. Táborsko - Ústí nad Labem

8. 5. Znojmo - Táborsko

12. 5. Táborsko - Pardubice

18. 5. Táborsko - Sokolov

25. 5. Hr. Králové - Táborsko

Říkal jste, že není prostor na počty, ale přes koho by mohla vést cesta k záchraně?

Tajné přáním mám, ale každý, kdo tuhle soutěž sleduje, tak ví, že k záchraně jste vždycky potřeboval mít přes třicet bodů. To je ta hlavní cesta. A my jich teď máme jedenadvacet. Od toho se to všechno odvíjí.

Působil jste u mládeže. Jak jste stihl přepnout na přípravu profesionálního týmu a získávání poznatků o soupeřích?

Dá se říct, že jsem najednou musel najet na profesionální režim. Nějakou zkušenost s tím mám už z minulosti, například když jsem působil v Budějovicích. Tak na nějaké věci navazuji. Není to jednoduché, je to hodně časově náročné, ale beru to tak, že prostě chci pomoct.

A to nejen Táboru...

Myslím si, že je důležité pro celý jihočeský fotbal, aby se Táborsko zachránilo ve druhé lize. Budějovice postoupí do první ligy a co potom? Já bych byl rád, aby v Táboře druhá liga zůstala a postupně jsme vyplnili i třetí ligu. Abychom nevyklízeli pozice.

Na jaře se Táborsko potýkalo s velkým počtem zraněných. V jakém stavu je tým teď?

V jakém stavu je, to pochopitelně prozrazovat nebudu, ale na druhou stranu můžu říct, že začali trénovat všichni hráči. Máme zraněného jen Patrika Dresslera, jinak jsou všichni k dispozici. Takže mám na neděli a na Ústí z čeho vybírat.