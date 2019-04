Táborský Kučera: První půle prospíme. Zabereme, až když dá soupeř gól

A jsou si toho vědomy i sázkové kanceláře. Na vítězství hostů, kteří by ho moc potřebovali, vypsaly v úterý ráno kurz 9,5, zatímco na domácí 1,25. Větší rozdíl ve vzájemném zápase snad nikdy nebyl. „Budějovice vyhrály devětkrát v řadě a jsou první. My jsme předposlední. Nikdo od nás asi nic nečeká,“ říká Kučera.

Přesto body potřebujete...

V naší situaci je každé utkání důležité. Musíme se snažit bodovat naplno, i když to bude hodně těžké.

Budějovické Dynamo jste ve druhé lize nikdy neporazili. Nestraší to?

Jsem v Táboře tři a půl roku a za tu dobu jsme s Dynamem většinou remizovali nebo těsně prohráli. Bylo by fajn to zlomit ve chvíli, kdy to vůbec nikdo nečeká. Kdybychom v Budějovicích vyhráli, bylo by to pro nás fantastický. Ale potřebujeme každý bod. Každý se nám hodí.

Ten se vám hodil i z nedělního duelu proti silnému Brnu. Proč jste prohráli?

Prvních patnáct minut jsme na ně nalezli, ale šanci si nevytvořili. Brno dalo gól. Tempo se zvedlo. Nastřelili tyč, měli ještě nějakou šanci a ve 45. minutě jsme jim po naší chybě před vápnem nabídli druhý gól. Po pěti minutách druhého poločasu jsme začali hrát, ale dali jen jednu branku a nemáme ani bod, i když tam nějaké závary byly. První poločas ale prostě nebyl dobrý.

To je u vás docela časté, ne?

Je to tak. My ty první poločasy... Nevím. Nejsme koncentrovaní, nebo nejsme nastavení v hlavě na starty zápasů. Většinou ty první půle prospíme. Výjimka byla asi jen ve Vlašimi, kde jsme po dvaceti minutách vedli 2:0. Začínáme v podstatě hrát až ve druhém poločase, nebo v momentě, kdy dostaneme gól. Většinou je to tedy až po tom gólu.

Pohled z Budějovic Trenér David Horejš o derby „Jestli jsme favoritem tohoto utkání, to se všechno ukáže až přímo na hřišti. Chceme v derby uspět. To je jasné. Víme, o co hrajeme, a jdeme do toho stejně jako do všech jiných zápasů. Jestli to je, nebo není jihočeské derby, to vůbec neřešíme. Soustředíme se na svoji hru, kterou se prezentujeme a prezentovat chceme. A jestli bude důležité soupeře nepodcenit? V naší situaci, kdy hrajeme o postup do první ligy, o něčem podobném vůbec nemůže být řeč. Tak to prostě je.“

Což je docela zvláštní...

Myslím si, že z každého spadne nervozita, že už každý ví, že nebude co ztratit. Ale to je špatně. Musíme hrát už od první minuty, a ne až ve chvíli, kdy doháníme výsledky.

Nezačíná se v kabině Táborska už trochu objevovat nervozita. Přece jenom jste předposlední a jaro jste si představovali asi jinak, ne?

Nervozita... Já nevím. Pořád ztrácíme na Prostějov jen tři body, ale čím míň kol bude do konce, tím to bude horší a horší. My se musíme snažit získávat body v každém zápase. Ale nervozitou bych ten náš stav nenazýval. Všichni pevně věříme, že druhou ligu zachráníme.

Vrací se hráči z marodky. Pomůže alespoň tohle?

Nějaké hráče máme ještě zraněné. Uvidíme, kdo se vrátí proti Budějovicím a kdo až na víkend proti Žižkovu. Já doufám, že budou přínosem.

Zmínil jste nedělní duel se Žižkovem. O víkendu to bude pro vás možná ještě důležitější utkání než to s Dynamem. Souhlasíte?

To je extrémně důležité. Hrajeme doma. Musíme zlomit i to, že se nám doma moc nedaří. Ve druhé lize jsme vlastně nejhorší tým na domácím hřišti. V tom utkání musíme jasně vyhrát, připsat si tři body a nechat Žižkov už definitivně pod námi dole. Proti Dynamu můžeme jedině překvapit.