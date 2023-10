Slavia se v poháru představí v Hradci, Sparta může jít na Bohemians

Osmifinále poháru má úřední termín 1. listopadu. Příští týden se během reprezentační přestávky odehraje zbývajících pět utkání 3. kola.

I proto Sparta ještě svého protivníka nezná. Je pravděpodobné, že se vydá na Bohemians, kteří jsou v duelu s třetiligovým soupeřem favoritem.

Pokud by se pak zápas mezi pražskými rivaly odehrál v původním termínu, o tři dny později by se protivníci potkali v ligovém souboji na Letné. „Což by bylo pikantní,“ pronesl Darek Jakubowicz, ředitel Bohemians.

Los osmifinále úřední termín: 1. listopad Hradec - Slavia Kolín/Bohemians 1905 - Sparta

Žižkov/Olomouc - Mariánské Lázně/Plzeň

Velvary - Opava

České Budějovice/Chrudim - Jablonec

Dukla Praha - Vyškov

Liberec - Mladá Boleslav

Baník Ostrava - Uničov/Zlín

Slavia už má podzimní souboj s Hradcem Králové za sebou, v úvodním ligovém dějství nového ročníku doma vyhrála 2:0. Tentokrát se bude hrát na novém stadionu v Hradci.

Ligová odveta je na programu až v závěrečném dějství základní části.

„Na začátku sezony mě mrzelo, že nádherný nový stadion uvidíme jako poslední ze všech v lize. Ale teď nás tam poslal los poháru. Těšíme se nejen na stadion, ale i na samotný zápas, víme totiž, co pro nás pohár znamená,“ řekl slávistický asistent Jaroslav Köstl.

„Je to kvalitní soupeř, který vyměnil trenéra. Doufám ale, že to i tak bude zápas hlavně o nás a o tom, zdali na hřišti soupeře uspějeme. Utkání nás čeká až za měsíc, do té doby se může stát spousta věcí, určitě ale chceme v poháru uspět, stejně jako v minulých sezonách.“

Los se uskutečnil bez jakýchkoli restrikcí, nebyli žádní nasazení či rozdělení na profesionální a amatérské kluby jako v předchozích kolech. Klidně tak mohlo dojít na derby pražských S.

I proto mohly například třetiligové Velvary, které v předchozím kole vyřadily Pardubice, narazit na druholigovou Opavu. Také dojde na souboj elitních druholigových klubů Dukly s Vyškovem. Mezi posledními osmi tak budou minimálně dva kluby mimo první ligu.

Nemohl se také opakovat přešlap, který fotbalová asociace udělala při los třetího kola. Omylem mezi nasazené zařadila Duklu místo Zbrojovky Brno a los se musel o dva dny později opakovat.

Hitem mimo duely pražských S může být zápas Olomouce s Plzní. Oba kluby však ještě musí vyhrát ve 3. kole. Olomouc se představí na pražském Žižkově, Plzeň čeká regionální derby v Mariánských Lázní, které působí až v divizi, čtvrté nejvyšší soutěži.

Domácí pohár v posledních letech získal prestiž kvůli výhodnému nasazení v kvalifikaci evropských pohárů. Jeho vítěz totiž získá po mistrovi či vicemistrovi nejvýhodnější pozici - jde do kvalifikace o Evropskou ligu, z níž je blízko do základní fáze, stačí vyřadit jednoho soupeře. Kdežto například třetí tým ligy jde jen do 2. předkola Konferenční ligy a musí vyřadit tři protivníky.

Dohrávky 3. kola: Budějovice - Chrudim (10. října 17.00), Uničov - Zlín (11. října 15.00), Kolín - Bohemians (11. října 15.30), Žižkov - Olomouc (11. října 18.00), Mariánské Lázně - Plzeň (12. října 16.00).