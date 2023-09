Chyba při losu poháru. Dukla omylem mezi nasazenými, Brno chce nápravu

Slávističtí fanoušci, jejichž tým je obhájcem trofeje, s nadšením přijali soupeře z divize a plánují výjezd do Mariánských Lázní.

Spokojení byli i ti, kteří přejí Bohemians či Baníku. Los je poslal rovněž na stadiony klubů z amatérského fotbalu do Domažlic, resp. do Kolína.

Jenže všechno může rozprášit administrativní chyba.

Logicky se nabízí tři různá řešení: 1. los zůstane v původní podobě. 2. prohodí se Dukla s Brnem. 3. los se bude opakovat.

„Fotbalová asociace vydá stanovisko,“ prohlásil tiskový mluvčí Petr Šedivý.

Došlo k tomu, že místo Karviné, která nezvládla druhé kolo, řídící orgán soutěže k ostatním patnácti nasazeným prvoligovým klubům přiřadil pražskou Duklu jako současného lídra druhé ligy.

V rozpisu soutěže se však uvádí: „Licenční kluby jsou dále rozděleny podle úrovně soutěže v probíhajícím ročníku a umístění v mistrovských soutěžích v předcházejícím ročníku, na nasazené a nenasazené.“

První kritérium „úroveň soutěže v probíhajícím ročníku“ si můžeme pro tento konkrétní případ škrtnout, protože všichni adepti na poslední nasazenou pozici jsou druholigoví.

Druhé kritérium „umístění v předcházejícím ročníku“ by ukazovalo na Vyškov, druhý tým minulé sezony druhé ligy?

Nebo na Zbrojovku Brnu, účastníka posledního ročníku nejvyšší soutěže a jediného sestupujícího?

To v rozpisu není zcela specifikované, ale spíš se dá vyložit, že přednost by měla mít Zbrojovka před Vyškovem.

Každopádně žádné z kritérií neukazuje, že by mezi šestnáctkou nasazených měla být Dukla.

„Problém se týká konkrétně nasazení týmů pro třetí kolo, které dle klubu neproběhlo v souladu s rozpisem soutěže,“ myslí si Zbrojovka Brno, která to uvedla na svém webu.

Zbrojovce jako nenasazenému, zároveň však profesionálnímu klubu los postavil do cesty Plzeň, kdežto Dukla doma přivítá druholigovou Opavu. Šance na postup Brnu a Dukly jsou tak značně rozdílné. I proto se Brno ozvalo.

„Už od úterý jsme v kontaktu s fotbalovou asociací. Pohár je pro nás důležitou soutěží, vnímáme jej jako možnost, jak pozvednout sportovní renomé klubu. Navíc je to stále jedna z cest do Evropy, tak by to měl vnímat každý účastník. Zároveň je důležité ctít platný rozpis soutěže, v opačném případě se vystavujeme riziku jejího znevážení,“ poznamenal brněnský sportovní manažer Zdeněk Psotka.

K závažnému pochybení jako ve středu v Česku došlo i na nejvyšší evropské úrovni. Při losu osmifinále Ligy mistrů v prosinci 2021 selhal software, který hlídá, aby na sebe nenarazila mužstva, která nemají.

Nejprve byl nalosován Manchester United proti Villarrealu, i když se oba soupeři potkali už v základní skupině, což nelze.

K Villarrealu tak byl přiřazen Manchester City. Vzápětí měli být United v možnostech pro Atlético Madrid, ale ve výběru jejich míček scházel. Místo něj se tam objevil Liverpool, protivník Atlétika ze skupiny. Los se o tři hodiny později kompletní opakoval.