Má zkroucené srdce, v něm fotbal. Bohém a herec Leoš Noha vypráví

Divadla se vzdát musel, neudýchá ho, filmu ne. Bohém žije v chatce nedaleko rodného Ústí nad Labem, kope za neregistrované Malečova a nonstop vtipkuje.

Čím to, že jste srdce zachránil?

Zlepšil jsem se, protože nepiju. Vidíte, že mám prázdný půllitr! (smích) Funkce srdce vzrostla na čtyřicet procent, jsem zdravý člověk. Transplantace není nutná, nakonec zase hraju fotbal. Každý má své zdraví do smrti. A nejhorší je umřít zdravý. Na to konto mi můj doktor řekl: To už se ve vašem případě nestane, pane Noho!