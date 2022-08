Plzeňská posila v potížích: Qose nastoupil za béčko a strčil do sudího

Qose v utkání na pražské Admiře po hodině hry za stavu 1:1 neunesl konflikt s domácím kapitánem Janem Martinicem. V souboji mimo míč oplácel a podrazil ho.

Následně došlo k hromadné strkanici, během níž prudce oběma rukama vrazil do protihráče.

Hlavní rozhodčí Marek Pilný, známý z opilecké aféry v ligovém utkání v Příbrami, mu dal nejprve žlutou kartu a za následné vražení v přerušené hře udělil červenou kartu.

Qoseho zkrat najdete na videu v čase 18:00:

Qose se s Pilným chvíli dohadovali, sudí pak další protesty odmítal, otočil se zády a šel od hráče pryč. Sedmadvacetiletý albánský středopolař ho následoval a oběma rukama do rozhodčího strčil. Pilný ztratil rovnováhu a upadl.

Zápas se dohrál, Admira v závěru využila hru v přesile, dala dva góly a zvítězila 3:1. Vedle Qoseho za Plzeň nastoupili i další hráči kádru áčka: stoper Kaša a útočník Trusa.

Po utkání sudí Pilný do zápisu uvedl: „Červená karta během zápasu, hrubé nesportovní chování, prudké úmyslné strčení do soupeře oběma rukama do oblasti hrudníku v přerušené hře, přičemž došlo k pádu domácího hráče na hřiště. Následně po udělení červené karty hostující hráč číslo pět prudce úmyslně strčil oběma rukama do oblasti zad rozhodčího, přičemž došlo k pádu rozhodčího na hrací plochu.“

Qoseho případ bude řešit disciplinárka Řídící komise pro Čechy. Za podobná napadení sudího padají tresty i ročního zákazu činnosti.

Pokud komise najde polehčující okolnosti, například že šlo jen o „drobné“ napadení, může udělit trest do výše šesti měsíců

Qose je v Plzni krátce a je možné, že si v klubu po tomto incidentu už ani nezahraje.

Po letním přestupu z Karviné nastoupil jen na ligový poločas proti Pardubicím, na pět minut v 2. předkole Ligy mistrů v Helsinkách a v další fázi pohárové kvalifikace na minutu v Tiraspolu. Minulý týden do Karabachu už ani necestoval.

Qose působí v Česku od února 2020, kdy přišel do Karviné po čtyřech letech na Slovensku v Michalovcích a Ružomberoku.

V následující sezoně se blýskl sedmi góly a pomohl moravskoslezskému mužstvu ke dvanáctému místu. V minulém ročníku nezabránil sestupu, ale vysloužil si přestup do mistrovského klubu.

V mládežnických kategoriích nastupoval za Iraklis Soluň, později i za slavnější PAOK. V dresu albánské reprezentace si vytáhlý záložník připsal celkem tři starty, dva z nich během kvalifikace o Euro 2021.