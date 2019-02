Anglický model ve Varech. Trenéry jsou Žák, Němec, Vácha a Drahokoupil

„Rozdělili jsme si hráče na skupiny a začali trénovat jiným způsobem. Hráčům se věnuje víc trenérů,“ vysvětluje jeden z kvarteta Robert Žák.

Bývalý ligový fotbalista hrál v českých ligových soutěžích za Slavii Praha, SK Hradec Králové a SK Dynamo České Budějovice. Mimo ČR působil v portugalském klubu FC Penafiel. V lize odehrál 138 utkání a dal 22 gólů. Za reprezentační tým do 16 let nastoupil ve dvou utkáních.

Žák se obklopil kolegy stejného „původu“. S Josefem Němcem se znají dlouhá léta, na trávnících se jako hráči míjeli, ale v Českých Budějovicích a Příbrami si vyzkoušeli spolupráci na bázi trenér - hráč.

Daniela Drahokoupila zažil Žák v Budějovicích. A David Vácha? Působil v Chomutově a Blšanech. „Prošli jsme ligou, známe se léta, a tak jsme se na systému trénování a programu domluvili. Zaujalo mě, že v kádru jsou většinou mladí kluci,“ říká Žák, který měl ještě loni v létě angažmá v Mostě jako šéftrenér mládeže a po tříměsíční pauze přišel do Karlových Varů.

„Je důležité, že máme prostor a tréninkové kvality, aby bylo o hráče postaráno. To je princip, proč je tam víc trenérů. Určitě se vám lépe trénuje, když jsou tři čtyři trenéři. Rozdělíme si pětadvacet hráčů a pracujeme s nimi individuálně, je to po skupinách,“ přibližuje Robert Žák nový způsob trénování ve Varech.

Ovšem s tím, že prioritou Daniela Drahokoupila je práce trenéra U15 a vedoucího SpSM. „Když má volný čas, tak nám vypomáhá,“ vysvětluje Žák. „Jsem rád, že je to takto. Neberu to rozděleně, že je někdo hlavní a někdo asistent, beru to, že jsme všichni trenéři. Pro kluky to je něco nového, anglický styl a zatím to klape,“ pochvaluje si.

Žáka překvapilo, že je ve Varech hodně dobrých mladých hráčů. „Je dobře, že se s nimi pracuje, to je do budoucna dobrá věc. Hlavně na sobě chtějí pracovat. Tréninkovou i zápasovou příležitost dostanou. Jádro, sedmnáct osmnáct hráčů, je připraveno, aby zasáhlo do třetí ligy. Kádr ještě není uzavřen, haprují nám ještě dva posty,“ prozrazuje Žák.

S přípravou ve Varech začali 8. ledna, trenérský kvartet si pochvaluje dostatek hráčů a prostoru pro jejich vyzkoušení. „V průběhu dosavadních odehraných devíti zápasů se všichni prolínali na různých postech, měli nějakou minutáž, byli vytížení. Většinou jsme to rozdělili stejnoměrně, nekoukali na výsledky, ale aby nám zápasy sloužily také jako kondiční složka. Na hřišti jsme byli pětkrát týdně. Z této strany byla příprava docela náročná, ale kluci se s tím popasovali,“ pochvaluje si Žák.

Zatím posledním přípravným zápasem byl duel s druholigovým Sokolovem (0:3). „Sedmdesát minut jsme nechali hrát užší kádr. Hráli jsme 0:0, nastřelili tyč, břevno a měli hodně šancí, soupeře jsme do nějaké příležitosti nepustili,“ popisuje kouč.

Potom se karlovarská sestava prostřídala. „Trochu se rozevřely nůžky kvality, ale samozřejmě všichni šanci dostali. Chtěli jsme vidět hráče v těžší přípravě.“

V sobotu hraje karlovarská Slavia s Pernštejnem a v úterý přijede Chomutov. „Nyní už se to blíží k hernímu ladění. V následujících zápasech budeme nacvičovat standardní situace, přechodovou fázi, zrychlení hry, tímto se zaměříme, aby to šlo do kvality.“

Novem oproti minulým letům je soustředění. Na to odjíždí za týden v sobotu po přípravném zápase s německým Weidenem. Bude čtyřdenní. „Udělali jsme silovou složku, nastolil se nový tréninkový cyklus se stravou i posilovnou a chceme v tom pokračovat. Na začátku se udělaly testy, které nám ukázaly kondici a silovou složku. Na to navazuje soustředění. Bude herní v Roudnici. Ve dvou zápasech si vyzkoušíme věci, co potřebujeme,“ říká Robert Žák.

Na severu Čech už by se měla skládat dohromady sestava, která se bude blížit té, jež bude hrát soutěž. V duelech s Pernštejnem a Chomutovem ještě bude prostor na zkoušení. „V těchto zápasech budeme ještě dolaďovat, chceme si něco vyzkoušet. V této fázi si ještě můžu vyzkoušet kluky na jiných místech pro ně netypických, kdyby někdo vypadl, aby jej bylo možno nahradit.“