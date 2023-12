Nezmar Novotný, ambasador zimní ligy: Když mě tělo bolí, vím, že pořád žiju

Jenže doba se změnila, vlasy zešedly, vrásek přibylo. K tomu má dvě vnučky a na jaře oslaví čtyřiapadesáté narozeniny. Přesto dál válí v okresním přeboru za Olympii Hradec Králové: „Fotbal je jako droga, bez které si život neumím a zatím ani nechci představit.“

I když vám mladí protihráči vykají?

To mě občas nakrkne, protože si díky tomu pokaždé uvědomím, kolik mi vlastně je. Jdeme se pozdravit před zápasem, s každým si plácnu a najednou slyším: Dobrý den! Dobrý den, pane Novotný!

A divíte se?

Na jednu stranu si vážím toho, že mě mladí poznávají, ale zároveň všichni hrajeme fotbal, u toho se přece nevyká.

Vážně si nedokážete fotbal odepřít?

Mě to strašně baví. Nemůžu si pomoct.

Taky v Hradci máte stoprocentní účast?

Ty vado, vynechal jsem jeden zápas, protože mě tahal sval. Tak preventivně víkend bez fotbalu.

Stejně je obdivuhodné, jak se držíte.

Kdybych nešel do Hradce, určitě bych hrál 1.B třídu za Dolní Břežany, kde bydlím. To je sice ještě vyšší soutěž, ale věřil bych si na to. Nicméně jsem chtěl zkusit jinou partu. Nejlíp je mi totiž se staršími, kteří paradoxně chodí na tréninky poctivěji než mladí.

Jiří Novotný v dresu Sparty, už jen jako fotbalový veterán

Víte proč?

Protože nás to baví.

A potřebujete to!

Přesně. Je to závislost a láska dohromady.

Bydlíte u Prahy, takže musíte dojíždět.

Akorát na zápas, což mě nijak neobtěžuje. Jinak trénuju v Břežanech. Ale já vlastně sportuju každý den. Chodím na hokej, na tenis, běhám.

Tipsport zimní liga obsazení turnaje (od 10. do 27. ledna) Skupina A (Xaverov): Bohemians 1905, Pardubice, Viktoria Žižkov, Vlašim Skupina B (Mladá Boleslav): Mladá Boleslav, Teplice, Varnsdorf, Chrudim Skupina C (Prostějov): Olomouc, Opava, Prostějov, Kroměříž Skupina D (Skalica): Zlín, Brno, Zlaté Moravce, Skalica Podrobný rozpis soutěže naleznete na webu.

A kdyby ne?

Určitě bych zlenivěl a hlavně bych byl strašně nervózní. Nevydržím sedět na jednom místě. Jakmile jsem chvíli na gauči, už očima těkám kolem a hledám, kde mám brusle nebo tenisky. S manželkou jsme skoro pět let od sebe, takže mám spoustu volného času. Ale já byl vždycky takový: hlavně nesedět na kanapi!

Doma vás nic neudrží?

Jedině vnučky. Sofinka má sedm, mladší Viki pět. Snad časem ocení, že byl děda aktivní sportovec, takže jim stíhal, když vyrůstaly. Já se vážně ke sportování vůbec nemusím přemlouvat. Navíc jsem ten typ, který nerad prohrává, což mě žene dopředu. I když si dáme partii v kuličkách, budu chtít vyhrát.

Kromě toho jste taky ambasadorem Tipsport ligy, tradiční zimní soutěže, která funguje už skoro třicet let. To abyste se nenudil?

Už jsem byl ambasadorem loni a ta role se mi líbí. Rád se jdu podívat na fotbaly, zpestřím si dny a využiju zimní čas, kdy není až tolik co dělat. Potkám kamarády, pokecáme, zavzpomínáme.

Navzdory tomu, že mrzne?

To vůbec nevadí. My jsme vyrůstali v době, kdy mrzlo a sněžilo daleko víc. Vždyť já ještě během začátků ve Spartě stihl zimní turnaj na Tatře Smíchov. To byla jinačí zábava - zmrzlá škvára, rozbitá kolena. Nebyli jsme zhýčkaní.

Když už jste zmínil Spartu, není vám líto, že ji v Tipsport Cupu nevídáte?

A víte, že ji úplně chápu? Chce mít zimní přípravu koncipovanou jinak, než v chladu na umělé trávě. A protože si to může dovolit, jezdí ze teplem.

Sparťanská fotbalová legenda Jiří Novotný na archivním snímku s kapitánskou páskou na paži.

Ale nejdřív musí dohrát podzim v lize, kterou po sedmnácti kolech vede.

A taky by to chtělo postoupit v Evropské lize. Moc bych si přál, aby ve čtvrtek vyhrála v Limassolu. Konečně je správně nastavená, což kvituju. Sice ne všechny zápasy se herně podařily, ale výsledky to nese. Sparta má zase vnitřní sílu, věří si a měla by děkovat trenéru Priskemu, že ji dal do kupy.

Tušíte, jak to udělal?

Nastolil řád a vytvořil partu. Klíčové totiž je, aby se hráči stmelili a šli za jedním cílem. Ve Spartě byl vždycky elitní materiál, jenže zdaleka ne každý s tím uměl pracovat. Priske to umí.

Bral jste černé období hodně osobně? Titul získala Sparta po devíti letech.

Pro každého echt sparťana to bylo složité. A pro mě tuplovaně, protože Sparta je moje srdce, strávil jsem tu skoro osmnáct sezon, získal moře titulů, hrál Ligu mistrů. A najednou sledujete tu hrůzu. Divná přestupová politika, výměny trenérů, experimenty, prakticky každý rok jiná strategie. Teď je naštěstí Sparta zpátky a věřím, že nejpozději do dvou let bude Ligu mistrů hrát znovu.