Fotbalové Pardubice si pojistily trenéra Krejčího do roku 2022

„Jestli působím v soutěži nejdéle, to nesleduji. Bylo mi nabídnuto, abychom prodloužili stávající kontrakt, čehož si vážím,“ říká Krejčí v rozhovoru pro klubový web.

Jeho předešlá smlouva měla platnost ještě na následující sezonu, došlo tedy k jejímu prodloužení o další dva roky.

„Beru to jako vyslovení důvěry od vedení a vyjádření názoru, že práce, kterou tady děláme, není špatná. Ta nabídka mě potěšila, Pardubice jsou pro mě srdeční záležitost,“ neskrývá Krejčí radost z podpisu.

Musí se ovšem co nejrychleji začít soustřeďovat na práci trenéra. Tým je během současných veder v plné přípravě na novou sezonu. Krejčího svěřenci absolvovali již tři přípravná utkání, naposledy prohráli v sobotu se Sigmou Olomouc 1:2.

„Teplé počasí není pro kluky jednoduché. Pokud to jde, děláme cvičení na Vinici ve stínu, ale to pochopitelně není možné pořád, takže to není ideální. Pro všechny kluby je to ovšem stejné, popereme se s tím,“ říká Krejčí.

Kromě vyzrání nad počasím Východočeši řeší ještě jednu - nejdůležitější - věc: skladbu kádru pro novou sezonu. Hned od začátku přípravy přišli do Pardubic na zkoušku čtyři hráči, kteří byli v závěru minulého týdne doplněni o další dva.

„Zatím posledním, kdo dorazil, je Petr Breda z Baníku, kterého bychom chtěli získat na roční hostování. Je to obránce, který může nastoupit jak ve stoperské dvojici, tak na kraji hřiště. Má svolení s námi trénovat, a až se Baník vrátí ze soustředění, budou se ladit detaily hostování. Už zkraje týdne přišel z Mladé Boleslavi Vítek Vejr. Absolvoval s námi ale zatím jeden trénink, pak měl nějaké zdravotní potíže, nicméně už je v pořádku (Vejr odehrál druhý poločas sobotního utkání proti Olomouci),“ představuje Krejčí potenciální posily.

Hlavním úkolem bude, aby nové tváře nahradily dosud nepostradatelné duo Petráň - Fousek, které po dlouhých letech odešlo z Pardubic do Karviné, respektive Zbrojovky Brno.

„Měli jsme signály, že to tak dopadne, takže to pro nás nebylo překvapení. Jsme rádi, že se tým daří doplnit. Uvidíme, jak se budou jevit mladíci, ale v každém případě by to chtělo jednoho zkušenějšího hráče do útoku,“ plánuje Krejčí.

Dá se však takový hráč v místních podmínkách sehnat? „Je to ceněné zboží, proto taky Petráň odešel do 1. ligy. Nikdo neříká, že to musí být fotbalista s 200 starty v nejvyšší soutěži, ale musíme se po někom rozhlédnout,“ má jasno Krejčí.

Náhrady se v Pardubicích hledají také do obrany, Jiřímu Pirochovi skončilo hostování a ze zdravotních důvodů klub opustil Filip Kopřiva. Oporou by měl být zmiňovaný Breda, šanci dostane již v úterý v utkání proti Trenčínu, které začíná v 17.00 ve Svratce.