Pardubicím odešli čtyři tahouni. Snad si s tím poradíme, zní z klubu

Musíme změnit herní styl, říká Černý z Pardubic Spojení Pardubice-Pavel Černý bude letos ve druhé lize psát svou třetí kapitolu. A možná již tradičně by měl čtyřiatřicetiletý špílmachr opět patřit k lídrům kabiny. Obzvlášť po odchodech Michala Petráně a Adama Fouska. „Petrys s Ádou určitě patřili k hlavním postavám naší šatny, ale na druhou stranu je tu pořád Honza Jeřábek, něco si k tomu řekne i Šejvlik (obránce Martin Šejvl) nebo třeba i já, takže nás zkušenějších tady je stále dost. Bude na nás, abychom si pošéfovali kabinu, zase nám spadnul věkový průměr. Mladí ale brzy pochopili jak to tu funguje a všichni zapadli,“ pochvaluje si Černý. V Pardubicích se dlouhodobě sází na charakter hráčů. Skutečně jsou i letos všichni v pohodě?

Je to bez v pohodě. Kdyby přišel nějaký ‚sviňák‘, tak bychom to hodně rychle poznali a takový hráč by tu neměl šanci pokračovat. Naštěstí trenéři vybírají takové, kteří jsou bezproblémoví, a i letos měli správnou ruku. Hierarchie v kabině je jedna věc. Ale jak to podle vás bude v ostré sezoně fungovat na hřišti?

Musíme změnit herní styl, protože se spoléhalo na Fouska na křídle a vepředu na Petráně. Vhodně jsme však mužstvo doplnili. Lukáš Pfeifer je malá motorová myš, Michal Kohút hrál výborně, skvěle do toho šlápl David Huf, kterého snad ani nepoznávám... Právě Huf by mohl zastoupit Petráně, co myslíte?

Podle mě vybojoval místo v základu minimálně pro první zápas. Určitě má na to, aby Michala nahradil, bude to teď už jen na něm. Co ostatní? Jak hodnotíte přípravu mladších spoluhráčů z pozice matadora?

Odešli čtyři hráči základní sestavy, takže všichni ostatní šli do přípravy s pořádnou motivací. Nikdo neměl nic jisté, takže se vytvořila zdravá konkurence, máme tu dvacet šikovných borců, kteří si mohou v klidu hrát druhou ligu, což taky nebývalo. Zároveň to nutí člověka se pořád zlepšovat, což je pro náš tým jen dobře. V sobotu od 10.15 vás čeká první zápas proti Žižkovu. Jak jsou

na něj Pardubice nachystané?

Všichni se moc těšíme, až to začne. Nálada v kabině je pozitivní a příjemná jako před každou sezonou. Jsem tu už dva roky a zatím to bylo bez větších problémů a konfliktů. Pardubice jsou takový rodinný klub, jsme si blízcí a víme o sobě hodně věcí. Proběhla sice velká obměna, ale na atmosféře to není znát. Troufnete si označit nějakého favorita letošního ročníku?

O hořejšek se bude určitě rvát Jihlava. Zato Dukla Praha se asi nebude chtít rychle vracet, protože dost obměnila kádr a extra vhodně ho nedoplnila, co tak sleduji. Navíc snížila rozpočet skoro o třetinu, proto to pro ni bude těžké. Nahoře bude zase asi Hradec a podle mě vyletí někdo ze spodku. A doufám, že i my se budeme motat do toho pátého místa, protože mužstvo na to sílu má.