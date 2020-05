Musíme jít jednoznačně za vítězstvím, hecují se fotbalisté Jihlavy

Jihlava vs. Varnsdorf Online reportáž v pátek od 16 hodin

Po pondělní porážce 1:2 v Praze v souboji s Duklou se FC Vysočina pokusí napravit v pátek od 16 hodin dojem v domácí bitvě s Varnsdorfem.

„Dostali jsme se do situace, že když nejsme schopni vozit body zvenku, musíme tabulkové postavení potvrzovat alespoň doma. Není to jednoduchá situace, ale my prostě musíme jít jednoznačně za vítězstvím,“ měl jasno o podobě duelu asistent hlavního kouče Josef Mucha.

Řval jsem, ale marně, litoval jihlavský brankář po prohře na Dukle

Varnsdorf vede mladý jihlavský trenér David Oulehla, jenž v nedávné minulosti působil u dorosteneckých celků FC Vysočina. V uplynulém ročníku jeho celek trápil favority, ovšem letos mu patří v tabulce až 14. pozice.

„Čeká nás asi těžké dobývání koncentrované defenzivy soupeře. Zvlášť když Varnsdorf nezvládl poslední domácí utkání s Hradcem,“ připomněl Mucha jeho úterní prohru 1:2. „My musíme být přesnější v předfinální fázi a důraznější v koncovce, než tomu bylo v pondělí na Dukle,“ přidal recept na úspěch.

Kvůli přetrvávajícím opatřením může dnes FC Vysočina pustit na stadion pouze 150 lidí.

„Stejně jako ostatní kluby jsme s nabídkou vstupu oslovili v první řadě své sponzory a VIP hosty. Místo však máme i pro zhruba 50 držitelů permanentek,“ uvedl mluvčí klubu Miroslav Fuks s tím, že majitele permanentek oslovili a na stadion vpustí první padesátku, která nejrychleji zareagovala.