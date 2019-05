Obavy v Jihlavě. Jak dlouho bude chybět zraněný střelec Klobása?

V sedmi jarních zápasech, ve kterých nastoupil v základní sestavě, nasázel soupeřům šest branek. V pátečním domácím utkání proti Žižkovu za osmnáct minut vstřelil dva góly. Stanislav Klobása se znovu stal postrachem obran druholigových fotbalových týmů.

V odvetné části druhé ligy překonal defenzivu Hradce Králové, Vlašimi, Třince (2x) a Žižkova (2x). Celkově tak nasbíral už devět přesných tref a patří k nejlepším kanonýrům v soutěži. „Dostával se do dobré herní pohody i do střelecké formy,“ všiml si jihlavský trenér Radim Kučera.

„Do čeho jsem plácnul, to skončilo v bráně,“ směje se pětadvacetiletý forvard. „Jsem rád, že jsem nějaké góly dal. A mohl jsem pomoct k tomu, že jsme se přiblížili ke konečnému druhému místu. Doufám, že to tak bude pokračovat,“ bleskově doplnil své přání.

Jenže...

V pátečním duelu musel ze hřiště už ve 33. minutě. „Vystřídali jsme ho raději co nejdříve, protože jde o svalové zranění,“ uvedl Kučera.

„Šel jsem do souboje, chtěl jsem dosáhnout na míč, který byl hodně daleko. A trošku jsem si přitáhl zadní stehenní sval,“ líčí Klobása, jak k nepříjemnému momentu došlo.

Pro Jihlavu je situace o to nepříjemnější, že se rychle blíží konec května. A společně s ním i baráž, ve které se Vysočina chce prát o návrat do nejvyšší soutěže.

„Doufám, že to nebude vážné. Kdyby nám chyběl, hodně by mě to mrzelo,“ připustil Kučera.

Ten se bez produktivního forvarda bude určitě muset obejít při středečním duelu v Prostějově. „Nějaký herní výpadek budu mít. Nejbližší zápas určitě hrát nebudu,“ je jasné Klobásovi.

Nejdůležitější otázky však v tuto chvíli zní: co přesně Klobásu trápí a jak rychle se bude moct vrátit?

„Zatím se doktoři na mé diagnóze neshodli,“ hlásil včera zraněný forvard. „Trhlinu tam snad žádnou nemám. Ale hlavně chceme, abych byl zdravý na baráž. To je pro nás priorita číslo jedna.“

Vynucená absence by se tak mohla protáhnout? „Ne, myslím si, že na Budějovice bych měl být už v pořádku,“ zmiňuje Klobása nedělní domácí duel proti lídrovi soutěže. „A doufám, že to tak bude,“ dodal své přání.