Zoubele o nové pozici i výkonech Jihlavy: Tlačíme se co nejvíc nahoru

Ačkoliv v tabulce jste na tom lépe než váš středeční soupeř, kurzová nabídka sázkových kanceláří mluví výrazně pro B-tým Sparty. Neštve vás to trochu?

Ne, to ne, protože Sparta do zápasu možná pošle kluky z „áčka“. Stát se ale může cokoliv. To mě spíš v tomhle směru štvaly víc kurzy před naším minulým zápasem s Táborskem.

Co konkrétně?

Byl na mě vypsaný větší kurz, že dám gól, než třeba na Radka Křivánka (dvaadvacetiletý spoluhráč z FC Vysočina – pozn. red.), který ještě žádný nedal. Trochu jsme si ho s klukama za to dobírali. (směje se)

A vás to zjevně pořádně namotivovalo, když jste byl potom jedním ze tří úspěšných jihlavských střelců...

Určitě jsem spokojený, že už jsem dal letos dva góly. Myslím, že zatím to jde docela slušně.

Jak vám v šestatřiceti letech vyhovuje pro vás poměrně nová pozice na hrotu útoku?

Já hrál celou kariéru vpravo, vlevo, nebo podhrot. Nikdy jsem nebyl zvyklý hrát zády k bráně a od stoperů dostávat naloženo. Takže je to trochu změna, ale už minulý půlrok jsem se s tím docela slušně popasoval.

Takže ve vašem případě přísloví o tom, že starého psa nelze naučit novým kouskům, ztrácí na pravdě...

Jak říkám, já už hrál prakticky všude. V Jablonci například i obránce. Tam pro mě nebylo místo, tak jsem šel do obrany. Chci tím říct, že je mi jedno, co hraju. Hlavně, že se daří týmu.

A to na Vysočinu v současné době sedí. Jste spokojený s tím, jak se sezona zatím vyvíjí?

Měl jsem už na začátku v hlavě, že chceme vyhrát každý zápas a tlačit se co nejvíc nahoru. Ale uvidíme, jak to bude vypadat na konci. Každopádně deset bodů je slušných. Jen jsme hrozně naštvaní, nebo spíš asi zklamaní z utkání v Karviné.

Že jste odjížděli bez bodu?

Přesně tak, přitom jsme je tlačili, i trenér říkal, že jsme byli lepší a minimálně bod jsme si měli odvézt. Jenže jsme dostali druhý gól a už jsme nedokázali srovnat. Takže deset bodů je slušných, ale s jedenácti bych byl spokojenější.

Mrzí vás víc ztracený bod z Karviné, nebo dva z domácího souboje s „béčkem“ Olomouce?

To je přesně ono, s Olomoucí jsme si nezasloužili vyhrát. Sice jsme dali brzy gól, ale pak jsme hráli údržbu, vůbec se mi to nelíbilo. Takže dva body navíc bychom si tehdy nezasloužili. Ale s Karvinou jsme aspoň ten jeden mít měli. Hrozně nás to štvalo.

Tak jste si pak aspoň spravili chuť v domácím souboji s Táborskem. Výhra 3:0 vypadá působivě...

Opravdu si nepamatuju, kdy naposledy, jestli vůbec, jsme vyhráli nějakým vyšším rozdílem. Aspoň jsme se trochu odvděčili našim fanouškům za ten předchozí domácí zápas s Olomoucí.

A sami sebe přesvědčili, že góly dávat umíte, je to tak?

Ano, my šancí máme pokaždé dost, jenže je málo proměňujeme. Vždyť i loni, ačkoliv jsme hráli vyšší patra, jsme pořád dávali málo gólů. Tudíž je super, že teď nám to tam takhle napadalo. Věřím, že jsme tím roztrhli pytel a už nám to zůstane. Musíme být hladoví, tlačit se pořád do vápna.

Teď máte celkem dost náročný program, hrajete dvakrát po sobě ve středu a hned zase o víkendu...

Už jsme si tenhle model vyzkoušeli minulý půlrok. Taky nám tehdy všichni říkali, jak to bude náročné a přitom nám to vyhovovalo. Hrát je vždycky lepší, takže bych se toho nebál.