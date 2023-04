Neudělal bych nic jinak, říká končící trenér Smetana

„Musíme na vysokou prohru rychle zapomenout. Dostat ji z hlavy a jít s maximálním odhodláním do dalšího utkání s pražskou Duklou,“ hlásil bezprostředně po porážce Smetana.

Jenže po včerejších dopoledních událostech je zřejmé, že v neděli už bude Vysočina hrát doma bez něj...

Jak mohl váš tým takhle strašně zkolabovat? Za podobné porážky se většinou hráčům rozdávají pokuty a trenérům výpovědi...

Však já taky v Jihlavě končím. Proto si myslím, že je zbytečné první otázku komentovat.

Jedná se o vaše rozhodnutí, nebo to bylo přání klubu?

Přišlo to ze strany vedení FC Vysočina.

Jste hodně zklamaný?

Zklamání to samozřejmě je, protože jsem nestihl dodělat práci, kterou jako trenér vidím svýma očima. A pak je tu druhá strana, která ji viděla jinak. Je tudíž jasné, že za těchto okolností nešlo pokračovat.

Na Jihlavu tedy budete vzpomínat spíš ve zlém?

Já bych to nerozebíral, prostě se stalo to, co se ve fotbale občas stává.

Udělal byste zpětně něco jinak?

Dělám fotbal podle svého přesvědčení a podle toho, jak ho cítím a vidím, abych byl úspěšný. A takhle jsem se ho snažil dělat i v Jihlavě. Takže ne, neudělal bych nic jinak.