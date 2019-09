Bod byl blízko: Zasloužili jsme si ho, řekl hradecký kouč Frťala

Bod, který by nechal mezi oběma soupeři pro Hradec sympatický pětibodový rozdíl, byl hodně blízko. Sedm minut před koncem duelu dvou týmů, které pokukují po návratu mezi prvoligovou elitu, hradecký Zbrožek vyrovnal na 1:1. Nestačilo to, za další čtyři minuty si domácí vzali vedení zpět a už ho neztratili. „Jsme zklamaní. Bod jsme si ale stoprocentně zasloužili,“ uvedl kouč Hradce Zdenko Frťala.

Hradec k němu měl blízko nejen tím, že se mu chvíli před koncem podařilo vyrovnat. V prvním poločase totiž zápasu dlouho vládl i herně, chyběl tomu ale vstřelený gól. Dali ho naopak domácí, vstřelil ho deset minut před koncem bývalý reprezentant Vaněk, který do Brna přišel jen před několika týdny ze zahraničního angažmá.

„Když je nedáme my, nemůžeme pomýšlet na výhru. Naopak my si dáme, když to přeženu, dva skoro vlastní,“ poznamenal trenér.

Domácí tým šel do zápasu pod velkým tlakem, vstup do sezony se mu nepovedl, v týdnu před utkáním se spekulovalo o konci trenéra Šustra. Hradec s tím počítal a nenechal se zaskočit. „Když pominu posledních pět minut, kdy domácí hráli vabank a do šancí se dostali, tak jsme je jinak do ničeho nepustili,“ poznamenal kouč.

Hradec se prvním inkasovaným gólem nenechal zlomit. Dokonce si dovolil hru na tři útočníky, ve druhé půli totiž k Šípkovi postupně přišli Prekop i Firbacher. „Věřili jsme, že je můžeme udolat a zlomit,“ vysvětloval trenér.

Právě Firbacher pak bod výrazně přiblížil. Sedm minut před koncem ho domácí obrana faulovala ve vlastním pokutovém území a Zbrožek z penalty vyrovnal. Zdálo se, že vše je na dobré hradecké cestě. Jenomže do té doby dopředu jalová Zbrojovka ve finiši Hradec zmáčkla tak, že ještě stihla vykřesat vítěznou trefu na 2:1.

„Ukazuje to, že je tým charakterově zdravý. Bojoval i za trenéra, to všichni víme, a šel si za tím,“ pronesl stoper Michal Šmíd, který se stal nečekaným hrdinou. Právě on v 88. minutě po rohu doklepl míč hlavou do brány, byť původně hlasatel oznamoval jako střelce jiného středního obránce Petra Pavlíka. „Na přední tyči to někdo prodloužil, myslím, že hráč od nich. Mně to přišlo přímo do kroku a to už jsem dát musel,“ podotkl Šmíd.

Hradec už se zvednout nestihl. „Po rohovém kopu máme míč na hlavě a takhle to skončí,“ řekl Frťala, „v určitých situacích nám chybí zkušenost, měli bychom se umět zachovat v nich sebevědoměji.“

Další příležitost to napravit? Sobota po obědě, kdy do Hradce přijedou Pardubice, které deseti kolům Fotbalové národní ligy vládnou. Sobotní výhra nad Líšní už byla jejich osmou, v čele tabulky mají pětibodový náskok před druhou Duklou Praha a osmibodový před Hradcem. V této sezoně je ještě nikdo neporazil, zlomí to právě Hradec?