Sestavu Hradce oslabily karty. K fotbalu to patří, zůstal klidný Frťala

Komplikace pro nedělní utkání přicházely ve vítězném zápase ve Vlašimi postupně. Výsledek? V domácím druholigovém utkání budou chybět hned čtyři hráči, všichni kvůli tomu, že ve Vlašimi viděli čtvrtou žlutou kartu v sezoně, což automaticky znamená stop v následujícím utkání.

„K fotbalu to patří. Máme dost hráčů na to, abychom byli schopní na tresty reagovat,“ uvedl trenér hradeckého týmu Zdenko Frťala.

Karetní trest vyřadil Vlkanovu, Leibla, Kopečného a Šípka, k tomu se musí připočítat dlouhodobě zranění Kateřiňák, Frýdek a Prekop.

„I tak máme dostatek hráčů na to, abychom scházející byli schopní nahradit, tak enormní zásah do základní sestavy to nebude,“ nevidí celou situaci černě Frťala.

Citelná však může pro Hradec být zejména absence útočníka Vlkanovy, se šesti góly a sedmi asistencemi nejproduktivnějšího hráče týmu. „Pokud jde o naši útočnou fázi, každý soupeř se připravuje na to, jak pokrýt Vlčáka,“ připomíná trenér, „když místo něj nastoupí někdo jiný, možná budeme o to méně čitelní. Fotbal hraje jedenáct hráčů, byli bychom rádi, kdyby gólovou nebo přihrávkovou produktivitu na sebe vzal někdo jiný.“

Hradec versus Prostějov Zápas 13. kola Fotbalové národní ligy, v neděli v 15 hodin.

Utkají se třetí tým tabulky (Hradec, 24 bodů) s desátým (Prostějov, 14 bodů).

Hradec z posledních devíti utkání sedm vyhrál, body během této doby ztratil jen remízou v Třinci (1:1) a prohrou v Brně (1:2).

Ostatně týmové pojetí je to, na co hradecký kouč hodně spoléhá: „Jsme si dobře vědomí, že to je hlavním důvodem našich úspěchů. Věřím, že absenci Vlkanovy, Frýdka, Kateřiňáka nebo Prekopa nahradíme bojovností a zdravou agresivitou.“

Hradci by se výhra náramně hodila. Úspěšná série z posledních týdnů, v níž jen málokdy ztratil body, ho totiž vynesla do horních pater už rozdělené tabulky, další bodový zisk by jeho aktuální třetí příčku posílil.

Bude se ale muset vypořádat s jedním z nejzkušenějších týmů v soutěži. Prostějov má ve svém kádru hned několik hráčů, kterým už táhne k čtyřicítce. Nastoupit totiž mohou sedmatřicetiletí obránci Tomáš Janíček a Aleš Schuster, o rok starší záložník Jan Polák a o další rok starší útočník Karel Kroupa.

„Filozofie klubu je tak nastavená. Víme to a respektujeme, ale zaměřujeme se hlavně na vlastní výkon. Určitě nepřijede odevzdaný soupeř, budou to stejní válečníci, jaké máme my,“ poznamenal hradecký kouč.

Recept na zkušenost, který bude svým hráčům ordinovat? „ Možná i kvůli věkovému složení jejich týmu bude u nás důležitý kondiční parametr. Musíme je udolat vyčkáváním, donutit je k chybám a ty trestat,“ myslí si Frťala.