Potřetí tři body, výhru kazí Hradci Králové jen zranění kapitána

Nejen útočná opora hradeckého mužstva totiž byla na začátku druhé půle faulována, následovalo ošetření, po kterém Vlkanova ještě zkusil pokračovat, ale dál to nešlo.

Byla odehrána hodina hry a Hradec v té chvíli 1:0. Vedení si zajistil v nepříliš fotbalové záživné první půli, která se rozjela až po půlhodině hry. Ve 37. minutě se totiž domácí hráči dostali k dlouhému nákopu dopředu, míče se zmocnil Záviška a přesnou střelou k tyči dal gól.

Pro Hradec vysvobození, které mohl ještě před přestávkou potvrdit po akci už zmiňovaného Vlkanovy. Domácí útočník totiž chvíli před odchodem do kabin pěkně prošel po levé straně, poslal míč do pokutového území, kde byli hned tři jeho spoluhráči, ale ani jeden z nich nedokázal zakončit.

Hradci se to mohlo po přestávce vymstít. Ne snad že by neměl už žádné příležitosti, ale ani jednu nevyužil a deset minut před koncem přišla největší šance hostů v zápase. Mrázek se prodral do pokutového území, jeho střela naštěstí skončila jen v boční síti domácího gólmana Vízka.

Následoval hektický závěr, v němž Dvořák nastřelil břevno a Hradec měl i další tutovou příležitost, na druhé straně ale Chrudim až do konce dlouhého pětiminutového nastavení hrozila.

Gólu se v Hradci nedočkala, ten po Vlašimi výsledkem 1:0 vyhrál i druhý domácí zápas sezony a prožívá pohodový vstup do ní. O to příjemnější, že v pátek určitě s uspokojením přijal zprávu o prohře Dukly Praha, jednoho z možných konkurentů v boji o přední příčky, na hřišti nováčka z Blanska.

K dalšímu zápasu se Hradečtí vypraví za týden do Prahy, kde bude jeho soupeřem Viktoria Žižkov.