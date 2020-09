Premiéra a hned vítězný gól. Ale měl jsem i další šance, dodává Záviška

„Máme tři body, což je pro nás to nejdůležitější. Jen škoda, že jsme nevyužili další šance,“ vypravoval po zápase pětadvacetiletý záložník. V Hradci hostuje z pražských Bohemians.

Na druhé straně Chrudim určitě nebyla špatným soupeřem a šance na vyrovnání měla.

To je sice pravda, ale my jsme jich také měli dost a je škoda, že jsme nějaké nevyužili a že to do poslední chvíle bylo takhle nahnuté. Jenom já sám jsem měl ještě další příležitosti na to, abychom náskok zvýšili, já jich měl také dost.

Která byla vaší největší?

Možná ta ve druhém poločase, kdy jsem chtěl míč zakroutit za zadní tyč. Kdybych to udělal líp, hrálo by se líp a nebyly by to takové nervy.

Přesto jste to nakonec zvládli a v tabulce máte plný počet bodů.

To je pravda, ale jak jsem říkal, až do konce to byly nervy. Když jsme nedali druhý gól a stále to bylo jen 1:0, tak jsme neměli pořádně klid ve chvíli, kdy jsme měli míč, hra se nám nedařila. V té chvíli to je těžké, i když vedete, tak soupeř viděl, že může vyrovnat. Kvalitu na to má, nebylo to pro nás jednoduché.

Vám osobně se zápas vydařil, velká motivace se ukázat, když poprvé hrajete v základní sestavě?

Určitě a za vítězný gól jsem rád. Nejdůležitější ale je, že jsme vyhráli.