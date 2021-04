Kdybych dal takových gólů víc, vůbec bych se nezlobil, smál se plzeňský Havel

Havel tak vstřelil svůj druhý gól v sezoně a mohl cítit jisté déjà vu. I v lednu v lize proti Pardubicím totiž skóroval čtvrt hodiny před koncem, otevíral skóre a zajistil Plzni vítězství.

Evidentně střílíte klíčové góly. Už jste asi ale dal i těžší branky, že?

Viděl jsem, že Kobra (Zdeněk Ondrášek) nabíhá na centr na přední tyč. Pak si lehce odskočil, já nabíhal odněkud z penalty a jenom jsem doufal, že kdyby to propadlo, tak tam někde budu na dorážku. Krásně mi to přistálo. Kdybych dal takových gólů za kariéru víc, vůbec bych se nezlobil. (úsměv)

Následná oslava pak vypadala trochu podivně. Projevil se strach z možného ofsajdu?

Bavili jsme se o tom pak ještě v kabině. Já běžel na jednu stranu, Kobra běžel na druhou. A radoval se v rohu s Pištou (Ondřejem Mihálikem), tak jsem přiběhl a skočil na ně. Kluci tak nějak koukali, jestli to vůbec bude gól. Všichni si trošku mysleli, že to bude ofsajd, ale já si byl od první chvíle jistý, že ne.

Kýžená trefa přišla až poměrně pozdě. Byla klíčem k úspěchu trpělivost?

Stoprocentně. Bylo to o přenášení hry ze strany na stranu, aby jim došly síly. Myslím, že jim postupně i docházely. Jen je škoda, že jsme je neotevřeli dřív, protože by to bylo klidnější.

O týden dříve jste zvítězili shodným výsledkem proti Teplicím v lize. Dají se ta utkání srovnat?

Myslím si, že to byly odlišné zápasy. Tam bylo oraniště, tady skvěle připravená plocha. Teplice tu zalezly s pěti vzadu a na tři stopery. Houževnaté byly stejně, ale my do nich víc bušili. Předtím hrály trochu otevřeněji.

Původně se měl duel hrát v bouřlivější atmosféře, na návrat fanoušků na tribuny ovšem nakonec oproti původním předpokladům nedošlo. Povzbuzovali vás ale zvenčí.

Musím říct, že byli slyšet. Jen škoda, že nemohli být tady. Něco jsem četl, že mohli přijít, pak zase nemohli...

Třeba si před nimi zahrajete aspoň finále. Už teď je jasné, že o trofej se porvete se Spartou, či Slavií v domácím prostředí.

Je to ještě za čas, nechci předbíhat. Ale určitě se budeme strašně těšit, naším jasným cílem bude vyhrát. Teď se ale už připravujeme na zápas na Slavii v lize.