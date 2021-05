Bílek: Havlovy zákroky byly zbytečné. V jedenácti bychom měli proti Slavii šanci

Bílek prožil mizerný start do nového angažmá. Dvě ligové prohry, děravá defenziva, kritizovaný herní styl. Na začátek tedy rozhodně nic příjemného.

Hned po dvou zápasech se vlastně stal mužem, který je v ohrožení. Ne že by jej plánovala Plzeň vyhodit, to by byl nesmysl, ale zapsat se u klubového vedení a fanoušků sérií porážek se nevyplácí. Nikdy.

Na pohárové finále proti Slavii, od které Viktoria vyfasovala na začátku května pětigólový ligový debakl, připravil mužstvo skvěle. Západočeši byli až překvapivě aktivní, protivníka přehrávali, vytvářeli si šance.

„První půle byla velmi dobrá, soupeře jsme do ničeho nepouštěli. Měli jsme tam hned v úvodu šanci, hráli jsme přesně tak, jak jsme chtěli. Ale pak bohužel přišla ta červená karta,“ líčil Bílek.



Kdyby mířila Plzeň o poločase do kabiny s vedením, vzhledem k průběhu první půle by o překvapení nešlo. Jenže nestalo se, Viktoria neskórovala a druhou část zápasu zahájila velice špatně, po druhé žluté kartě Milana Havla musela totiž do deseti.

Podle Bílka šlo o klíčový moment, Havla za zákroky rozhodně nepochválí. „Ten první byl úplně zbytečný, druhý to samé, zvlášť když už jednu kartu měl,“ zlobil se. „I když se hráči snažili, tak to nestačilo. Věřím, že pokud bychom byli v jedenácti lidech, tak bychom měli šanci Slavii porazit.“

Sezonu už celek ze Štruncových sadů nezachrání. Zůstane bez trofeje, v lize skončí výrazně níž, než by si představoval. Přesto si chce vydřít aspoň možnost zabojovat v úvodu nového ročníku o postup do Konferenční ligy.

„Je třeba zvládnout poslední kola. Zase nám kvůli červené odpadne hráč, máme tam řadu problémů, ale je třeba se s tím popasovat, abychom měli šanci na evropské poháry,“ pronesl Bílek.