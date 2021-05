Zvládnout finále je v našich silách, o tom jsem přesvědčený, tvrdí plzeňský Havel

Ligový střet se staronovým šampionem má Havel ještě dobře v paměti. Nemyslí si však, že by se necelé tři týdny starý debakl 1:5 na plzeňských fotbalistech negativně podepsal.

Jasným favoritem jsou vzhledem k aktuálnímu rozpoložení Pražané, pohárové finále ovšem může dodat Západočechům potřebnou motivaci. Změna kouče totiž očekávaný impulz dosud nepřinesla. „Je to obrovská výzva, velký sen,“ podotýká Havel.

Trofej je blízko, ale zároveň dost daleko.

Na zápas se těším hrozně moc. Hrajeme doma, je to moje první finále poháru, nikdy jsem ho ještě nevyhrál.

Nedávno jste od Slavie vyfasovali pětigólový výprask. Je pro vás tato nepříjemná vzpomínka strašákem?

Strašákem určitě není, spíš může být pro nás ponaučením. Je to nový zápas, budeme hrát u nás a vím, že je v našich silách utkání zvládnout.

Dokážete se oklepat z posledních výsledků? Už čtyřikrát po sobě jste inkasovali tři a víc branek, to se na psychice musí podepsat...

Není to jednoduché, zásah to je, ale je to naše práce. Já osobně jsem si doma odpočinul jeden den s malým a od neděle už vidím před sebou jenom ten znak Slavie. Jsem hrozně motivovaný.

Defenzivu ale musíte vylepšit výrazně, pokud chcete uspět.

Je to jedna z věcí, na kterých pracujeme. Není to jednoduché, určitě bychom chtěli dostávat gólů míň. Věřím, že v budoucnu to bude lepší, hlavně už teď ve čtvrtek.

Trenér Michal Bílek odmítl prozradit, které rozestavení využije. Vyhovuje vám víc klasický čtyřobráncový systém? Nebo preferujete hrát na pozici halvbeka?

Do toho bych se nechtěl pouštět. Halvbeka už jsem hrál na Bohemce za trenéra Koubka i za trenéra Haška, takže jsem na tu pozici zvyklý. Že by mi něco vyhovovalo víc, to určitě ne. Je to na rozhodnutí kouče, mně je to osobně jedno.

Myslíte si, že se dá se současnou Slavií hrát otevřeně? Není to cesta do pekel?

To je momentálně jen nějaká spekulace. Je to pohár, takže třeba na remízu určitě hrát nemůžeme. Hraje se na jeden zápas, toho si je vědoma i Slavia. Oba týmy budou vycházet z nějaké zajištěné obrany, ale říkám, to jsou jen spekulace.

Po víkendové prohře 0:3 s Pardubicemi máte hodně co napravovat.

Hráli jsme v deseti, ale nechci se k tomu zápasu už vůbec vracet. Po utkání jsme si něco řekli. Jsme nastavení tak, že finále chceme zvládnout za každou cenu. Je to obrovská výzva, velký sen. Jsem o tom přesvědčený, že je to v našich silách.

Berete to tak, že případným triumfem můžete zachránit nepovedenou sezonu?

Vítězství v poháru by nám dalo do Evropy úplně jinou pozici. Sezona by se mohla hodnotit úplně jinak, kdybychom to zvládli. A na to my myslíme. Věřím, věřím, věřím.