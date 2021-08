Šestadvacet střel, dva góly. Nadstandardní utkání, chválí chrudimský kouč

„Remíza je asi dobrá vůči oběma týmům, protože by bylo kruté, kdyby jeden z nich vyhrál,“ dodal kouč hostů.

Festival zazděných gólovek odstartoval hned ve druhé minutě. Na chrudimského gólmana se od půlky hnal osamocený Matěj Helešic, který ještě přihrávkou hledal spoluhráče, ale neuspěl. O čtyři minuty zase taktéž v samostatném úniku vyhořel chrudimský Rybička. Ten pak do desáté minuty selhal ve velké šanci ještě jednou, stejně jako namátkou opavští Lukáš Holík nebo Luka Pisačič.

„Směrem dopředu to byl opravdu hektický zápas, nadstandardní druholigové utkání. Jen v první půli jsme měli tři gólovky, soupeř to samé,“ hodnotil Veselý.

Po nespočtu dalších spálených tutovek se ujala až střela Chrise Tiéhiho ve vápně v 54. minutě. „Do druhé půle jsme znovu vstoupili exkluzivně, měli jsme další tři šance, ale neproměnili je. Opava pak dala branku z ničeho a měla i na to nás dorazit,“ uvědomoval si Veselý.

To se však nestalo. Je pravda, že i druhý gól zápasu zařídila Opava, to si však v 75. minutě stoper Adam Rychlý srazil míč po centru do vlastní sítě. „Vyrovnali jsme a klidně jsme pak mohli vyhrát zase my,“ přemítal Veselý. Gól už ale nepadl ani na jedné straně. „Jako trenéři nemůžeme být spokojeni s defenzivami, ale co se týče útoku, to bylo skutečně nadstandardní,“ opakoval Veselý. „Chybělo nám jen proměňování šancí,“ litoval.

Východočeši v aktuální sezoně vyválčili čtyři body z pěti zápasů a v tabulce jim patří třináctá pozice. V příštím kole Chrudim na domácím hřišti vyzve Jihlavu. Utkání začíná v sobotu v 10.15 na stadionu Za Vodojemem.