Prohry nejsou hanba, hlavně se z nich poučit, velí chrudimský kouč

Chrudim od té doby (a už ani dva zápasy předtím) nevyhrála a z nadějné stíhačky vedoucích týmů na čele tabulky se nakonec z průběžné páté příčky vyklubalo „až“ desáté místo a jedenatřicet bodů.

„Je třeba říct, že primárním cílem byla záchrana, chtěli jsme se vyhnout bojům o udržení, což jsme splnili až překvapivě rychle. Možná to ale mělo větší dopad, než jsme si sami uměli připustit,“ přiznal kouč Chrudimi Jaroslav Veselý v rozhovoru pro webové stránky klubu.

Východočeši se nakonec se sezonou rozloučili se sérií devíti zápasů bez výhry, z čehož jich šest v řadě (a osm celkem) prohráli, to není příliš lichotivá bilance.

„Zhodnotil bych to tak, že máme za sebou skvělý podzim (čtvrté místo) a podprůměrné jaro. Mně z toho vychází průměrná sezona,“ řekl Veselý, pro kterého byl nepovedený závěr sezony v jistém smyslu premiérou.

„Osobně jsem tak dlouhou pasáž bez výhry nezažil, bylo to pro mě nové. Sezona ale jinak nabídla vše, co ve fotbale nabídnout může. Pasáž bez výhry, ale i tu samou v opačném gardu,“ přiznal Veselý s odkazem na naopak velmi povedený úsek sedmi zápasů bez porážky na pomezí podzimu a jara.

„Neprohráli jsme čtyři utkání v závěru podzimu a v prvním utkání na jaře přišla zasloužená výhra na Žižkově (3:1), z mužstva jsem cítil odhodlání,“ ohlížel se Veselý, jenž nemá vůbec ve zvyku hledat zbytečné výmluvy a naproti dokáže upřímně a věcně pojmenovávat problémy. Přesto si však povzdechl nad zraněními, covidem a dalšími okolnostmi které mužstvo zasáhly.

„Po Žižkově ještě dva zápasy a pak to přišlo. Zranil se Denis Krištof, což bylo vzhledem k tomu, že šlo o našeho jediného defenzivního záložníka, fatální. Následovala covidová přestávka, řada zranění a karetních trestů. Poté jsme během anglických týdnů odehráli osm zápasů během jednatřiceti dní, měli jsme jen čtyři dny volna. A to pro hráče, kteří ještě chodí do práce, bylo hrozně těžké. Zmuchlalo nás to. Všechny ty kombinace pro nás byly smrtící,“ mrzelo Veselého, jenž s Chrudimí během jara podepsal novou smlouvu, a bude tak na její lavičce stát i příští sezonu.

„Cítím dluh, ten poslední půlrok chceme odčinit. Před fanoušky i sami před sebou. Tým má na víc, ale porážky ke sportu patří, není to hanba. Hanba je nepoučit se z chyb a nepostavit se jim,“ dodal.