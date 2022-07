Jihlava jede na generálku do Brna kompletní, chce zachránit nelichotivou bilanci

Poslední šanci, jak tuhle nelichotivou bilanci zlomit, budou mít svěřenci trenérské dvojice Jan Kameník, Jozef Pavlík v sobotu vpodvečer. Jejich soupeřem ovšem bude další velmi těžký soupeř – Zbrojovka Brno.

„Čeká nás další zajímavý zápas proti účastníkovi nejvyšší soutěže. A my se na něj rozhodně těšíme. Bez ohledu na fakt, že nám předchozí přípravné duely nesedly,“ ujišťuje Jozef Pavlík.

Na všech dosud odehraných zápasech totiž i tak našli jihlavští trenéři mnoho pozitivního.

„Jednak z hlediska herního. A pak taky z hlediska poznání hráčů a získání cenných zkušeností,“ vysvětluje Kameníkův asistent.

Cenné poznatky by ostatně měl nabídnout i dnešní souboj v Brně, jenž bude pro FC Vysočina generálkou před startem nového soutěžního ročníku.

„Zbrojovka měla už loni silný celek, který byl budovaný s jednoznačnými postupovými ambicemi,“ připomíná Pavlík, že brněnský tým patřil od začátku loňské sezony k favoritům druhé ligy a svoji pozici nakonec potvrdil očekávaným opětovným postupem mezi českou elitu.

„My se ovšem v generálce primárně hodláme soustředit na náš výkon, chceme si vyzkoušet některé taktické záměry. I naše sestava tudíž bude mít parametry mistrovského utkání,“ dodává.

Těší se na nový trávník

Veškeré přípravné souboje musela Jihlava letos odehrát na cizím hřišti, protože její domácí trávník prošel plánovanou rekonstrukcí.

„Tohle jsme vůbec neřešili, cestování nebylo nijak náročné. My jsme hlavně rádi, že budeme mít doma nový trávník, a už se těšíme, až ho vyzkoušíme. Díky práci našich trávníkářů totiž vypadá skvěle,“ hlásí Pavlík.

Jihlavští fotbalisté však musejí vydržet až do 5. srpna, kdy je čeká ve 2. kole druhé ligy utkání v domácí prostředí, a to s Olomoucí B. V prvním kole odcestují do Vlašimi.

Ještě předtím, jak už bylo řečeno, se však vypraví dnes do Brna. „Věříme, že budeme schopní předvést kvalitní hru a snad i slušnou formu před startem ligy. Chceme být proti Brnu konkurenceschopní,“ ujišťuje trenér.

Pomoci by k tomu Vysočině měl i fakt, že má vyprázdněnou marodku. „Mohu s radostí konstatovat, že jsme prakticky kompletní. Poprvé by měl v přípravě nastoupit křídelník Křivánek a rovněž menší zdravotní problémy Talla a Irodotise už pominuly,“ pochvaluje si Pavlík.