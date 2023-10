Na divizní hřiště musel vrtulník, útočník nehýbal končetinami. Zápas se nedohrál

Běžela třicátá minuta utkání, které nenabídlo žádnou branku a rutinní souboj s faulem přerušil hru.

„Spoluhráč, který fauloval, to v prvním momentu vůbec nevěděl. Odešel ze souboje, při kterém se pískl běžný faul. Žádné karty ani napomínání, jen standardní situace pro Ždírec,“ popisuje inkriminovaný okamžik kapitán Břeclavi Jan Hloch.

„My už si rozebírali hráče k obraně rozehry a stavěli zeď, ale ten kluk se pořád nezvedal a poté už jeho spoluhráči ukazovali, že je to takový průšvih,“

„Nešlo o skluz, jak se někde objevilo. Bylo to strčení zezadu, jenže Vopršal to zřejmě nečekal. Byl úplně nezpevněný a v souboji a cukl hlavou. Neviděl jsem to na videu, je to jen můj první dojem ze hřiště. Nebylo to nic zákeřného, jen šíleně špatná shoda okolností z běžného souboje,“ dodává.

Útočník Ždírce Matěj Vopršal (vpravo) během zápasu s Břeclaví.

Vopršal totiž ve svém pádu trefil ještě hlavou dalšího hráče Břeclavi, což mělo zřejmě za následek jeho vážné zranění. „Spoluhráčům si stěžoval, že nemůže hýbat končetinami,“ povzdechne si Hloch s tím, že další informace o stavu svého soupeře v Břeclavské kabině nejsou.

Pro zraněného fotbalistu tak vyrazil vrtulník jihomoravské záchranné služby. „Muži nehráli na hlavním stadionu, tak vrtulník bylo potře nejdříve přesměrovat, protože na hlavním hřišti byl dětský mezinárodní turnaj. Naštěstí se ale vše rychle vyřídilo,“ vrací se k sobotnímu neštěstí předseda Břeclavi Alexander Hrabal.

Podle jednatele výkonného výboru Ždíreckého klubu Vlastimila Legáta mladšího by měl být 28letý útočník v nemocnici ve stabilizovaném stavu a mimo ohrožení života.

„Mělo by to snad být v pořádku a bez následků, je to ale zranění krční páteře a to je samozřejmě ošemetné. Držíme mu všichni palce, posíláme mu pozitivní energii. Je to bojovník, záleží teď hlavně na něm,“ objasňuje Legát.

Zda se utkání dohraje od třicáté minuty, ve které byl zápas přerušen či od začátku se nyní kluby budou muset domluvit. „Máme v hlavě něco jiného, dohrávku dořešíme později,“ nechce spekulovat Legát.

K němu se ostatně přidává i Hloch.

„Všichni jsme se hned shodli, že nikdo nemá po takovém incidentu chuť a myšlenky na fotbal a že se utkání dohraje jindy. Bude to o domluvě a o tom, jak to zaznamenají rozhodčí do zápisu. Jistě se utkání dohraje, jestli to bude od třicáté minuty nebo od začátku, to bude čas dořešit později, určitě to nebude hned, ale spíš ke konci října,“ dodává břeclavský kapitán.