Dejte si pozor, pálím dál! Budějovický kanonýr Ledecký znovu úřadoval

Ano a ano.

Kladné odpovědi v obou případech nabídl nedělní zápas ve Vlašimi, kde Dynamo vyhrálo 1:0. Úspěšně vstoupilo do jarní části druhé ligy a ptát se, kdo dával rozhodující branku, už je celkem zbytečné. David Ledecký.

„Je to uklidnění nejen pro mě, ale i pro celý tým. Můžeme díky tomu v klidu pracovat celý týden a jít do víkendového zápasu s čistou hlavou a bez většího tlaku,“ říká střelec už jedenácti druholigových branek.

A má pravdu. Při letmém pohledu na tabulky se zdá, že se zase tolik nestalo, protože její čelo vypadá stejně jako před zimní pauzou. Jen si všechny tři přední celky připsaly tři body navíc. Vyhrály totiž i Jihlava a Hradec Králové.

Ale o to víc bylo důležité, že zrovna Jihočeši nezaváhali tak jako loni na východě Čech a předloni doma s Varnsdorfem. „A pro mě osobně je to taky dobrý. Příprava byla z mojí strany střelecky slabá, ale říkal jsem si, že důležité bude dávat góly v ostrém zápase. Že se mi to povedlo hned v tom prvním, je jen dobře. Sebevědomí mi to určitě dodá,“ líčí pětadvacetiletý forvard, na kterého chtějí Jihočeši hodně spoléhat.

Před startem jarní části musel hlavní trenér David Horejš odpovídat na dotazy, jestli věří ve formu klíčového útočníka po slabší přípravě. „Střelecké kopačky ani obouvat nemusí, protože všechny góly dává hlavou,“ bavil David Horejš na tiskové konferenci novináře, a předpověděl tak nedělní duel.

V 15. minutě totiž Ledecký naskočil na přední tyči na centr Martana z pravé strany a poslal ho hlavou do sítě.

„Je pravda, že o kopačkách se u mě nemusíme bavit. Klidně bych mohl hrát v teniskách. Nicméně jsem vyběhl v těch, ve kterých jsem hrál na podzim. Zatím jsem je nezměnil, a jestli je vyměním za nový model, to ještě nevím,“ pousmál se Ledecký, který duel ve Vlašimi zakončil s padesátiprocentní úspěšností v proměňování šancí. Ve druhém poločase si připsal ještě jednu velkou, když orazítkoval hlavou břevno vlašimské branky.

„Tam jsem byl trochu v záklonu po centru Jirky Kladrubského. Jinak je ta produktivita docela slušná. Nic jiného jsem tam neměl a říkám si, že jsem si aspoň gól schoval i na Prostějov,“ přemýšlel před středčmíám tréninkem a nebál se ani popsat atmosféru, která v českobudějovickém celku panovala.

„Je dobrá. Ani před startem soutěže nikdo nebyl nervózní. Celkově se nám příprava povedla. Všichni se těšili a těšíme se i teď. Prostějov dostal v prvním kole trošku facku na Žižkově, tak bude možná trochu pod tlakem, že musí,“ dodal střelec Dynama k porážce soupeře 1:4.

Prostějov posílili zkušení hráči

Jihočeši jdou do dalších bojů posílení i o to, že duel ve Vlašimi zvládli s přehledem. Dostali se brzy do vedení, soupeře do žádných velkých šancí nepouštěli a sami si jich několik vytvořili.

Ale Prostějov bude trochu jiný tým. Sice je to nováček soutěže, nicméně v zimě posílil o zkušené hráče a na jeho soupisce najdete fotbalisty s prvoligovými zkušenostmi. Nejnověji třeba útočníka Vošahlíka, který svého času hrával i na jihu Čech. „Ale víte co. My se na ně dívat nebudeme. Respektive v přípravě samozřejmě ano, ale neřešíme je nějak víc než jiného soupeře,“ přidává Ledecký. Jestli bude pokračovat jeho koncert i v 18. kole, to se ukáže už v sobotu od 14.30 hodin, kdy utkání začíná.