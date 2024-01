Smrt židům, psal o Slavii. Někdejší talent v průšvihu, Turynovi hrozí i zákaz fotbalu

Na Strahov je předvolaný na čtvrtek 25. ledna.

„Pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu, jehož se mohl dopustit tím, že dne 31. 12. 2023 veřejně sdílel na sociálních sítích Instagram a X nenávistné výroky ‚navzdy nenavist zidum‘ a ‚smrt zidum,‘“ stojí v dokumentu podepsaném předsedou etické komise Janem Eisenreichem.

Co Turynovi hrozí z disciplinárního řádu FAČR „Fyzická osoba, která se dopustí projevů hanobících příslušnost k rase nebo etnickému původu, barvu pleti, sexuální orientaci, národnost, náboženství či politickou příslušnost, bude potrestána zákazem činnosti až na pět let, zákazem vstupu na stadion až na pět let, zákazem účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR až na pět let, fotbalově prospěšnou činností nebo peněžitou pokutou až do výše 100 000,- Kč.“

„Bohužel jsem to taky četl,“ reagoval do telefonu trenér Zdeněk Koukal, který brzy šestadvacetiletého Turynu vedl celý podzim v třetiligových Zápech. „S Danem jsem každopádně ještě nemluvil, protože je na odchodu a situaci řeší majitel.“

Turyna na dotaz redakce iDNES.cz ve středu nereagoval, do telefonu pak jen stručně sdělil: „Až budu chtít, ozvu se.“

Což do vydání textu neučinil.

„Chci zdůraznit, že ze Záp neodchází kvůli téhle kauze, domluvili jsme se už dřív,“ řekl Koukal. „I my s ním ovšem tuhle věc chceme řešit. Pro mě osobně je to nepříjemná záležitost, nikdy jsem s ničím podobným ve svém týmu nesetkal. Když jsem se o tom dozvěděl, zaskočilo mě to, přijde mi to nepochopitelné až dětinské. Aby hráč v jeho pozici šířil na sociálních sítích takové věci...“

Turyna patřil k velkým talentům českého fotbalu – v mládežnických reprezentacích dával spoustu gólů a v různých výběrech nastupoval třeba s Michalem Sadílkem či Alexem Králem. Na prahu dospělosti se však jeho vývoj zadrhl.

Vyrůstal ve Slavii, než se v dorosteneckém věku stal součástí neobvyklé výměny: Turyna se stěhoval na Letnou, opačným směrem zamířil o rok starší Jan Kuchta.

„V té době jsme řešili, na koho vsadit; jestli je větší potenciál v Kuchtičovi, nebo v Danu Turynovi. S tím byly v té době u nás trochu problémy, tak se dohodla výměna,“ vzpomínal Martin Hyský, který tenkrát ve slávistické akademii pracoval jako trenér.

Roky ukázaly, komu rošáda prospěla spíš.

Zápas 2. fotbalové ligy mezi Ústím nad Labem a Spartou B. Daniel Turyna dává gól.

Zatímco Kuchta se později prosadil do Slavie i národního týmu a pak se na Letnou oklikou vrátil, Turyna je v pětadvaceti ve třetí lize.

Ve Spartě má jediný start v prvním týmu, pravidelně hrál jen za béčko ve druhé lize, kde nosil i kapitánskou pásku, a loni v lednu definitivně odešel jako volný hráč. Půlrok vydržel v Třinci a v červenci se přesunul do Záp, kde dal v deseti zápasech v ČFL dva góly.

Teď se má znovu stěhovat, tedy pokud nedostane trest.

Příspěvek v příběhu na instagramovém profilu fotbalisty Daniela Turyny.

Turyna na přelomu roku na Instagramu nejprve sdílel příspěvek, v němž urážel Spartu. Až potom následovaly výroky, kvůli kterým ho nyní šetří etická komise.

„Haha byla sazka navzdy nenavist zidum,“ napsal doslova do příběhu na stejné sociální síti a ke vzkazu připojil i sparťanskou trikolóru. Na síti X pak ještě v jiném příspěvku, jejž později smazal, uvedl: „Haha nikdy nechces prohrat s zidem. Smrt zidum.“

Pro vysvětlení: Turyna svá slova patrně směřoval na Slavii, na jejíž adresu antisemitské pokřiky nezřídka zaznívají i na některých českých stadionech.

Příspěvek fotbalisty Daniela Turyny na sociální síti X.

Podle třetího odstavce paragrafu číslo 67 disciplinárního řádu mu nyní hrozí zákaz činnosti až na pět let, zákaz účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR až na pět let, fotbalově prospěšná činnost, což může být například trénování mládeže, nebo peněžitá pokuta až do výše 100 tisíc korun.