Šéf disciplinárky o Radově urážce: Padlo něco, co v žádném případě zaznít nemá

„Jde o bezprecedentní případ,“ uznává. „Za podobný přečin loni trestala disciplinární komise na Praze-západ, ale na profesionální úrovni jsme nic takového nikdy nepoužili.“

Začněme tím, za jaký výrok jste vlastně nakonec Radu potrestali. Platí verze, kterou citovala média?

V rozhodnutí o zahájení řízení stojí „Zoufalče cikánskej“, tenhle výrok byl i ve zprávě technického delegáta, měli jsme ho potvrzený z audio nahrávky. A pan Rada ani nepopřel, že tato slova použil.

Na základě čeho jste tedy rozhodovali o trestu?

To je velice jednoduché. Výrok jsme kvalifikovali do paragrafu 67a disciplinárního řádu, který se týká projevů rasismu. Je to speciální skutková podstata, která je v řádu teprve několik let a postihuje takto motivované výroky. Podle tohoto ustanovení se trestají jak kluby, tak fyzické osoby: fanoušci, členové realizačního týmu, hráči. Horní sazba je stanovená na pět let, pokuta může být až do výše sto tisíc.

Nakonec jste zvolili osmiměsíční trest. Proč?

Když jsme vyhodnotili, jaká slova padla, okolnosti, za kterých padla a že padla veřejně, shodli jsme se s kolegy, že použijeme trest spíš na spodní hranici. Peněžitý trest jsme naopak volili na vyšší hranici, protože v profesionální soutěži symbolické tresty nejsou na místě.

Ale i délka je rekordní a budí pozornost. Zvlášť ve srovnání s tresty třeba za brutální fauly.

Musíte vnímat to, jak je nastavená trestní politika. Kdybych to chtěl zlehčit, řeknu: Spousta věcí je poprvé. Já to zlehčovat nechci, je to velmi závažná věc, takže vysvětlím. Jako disciplinárka si myslíme, že takové výroky bez ohledu na to, kdo je používá, nepatří do jakékoli fotbalové soutěže, natož do profesionální. Nedají se omluvit ničím, ani vyšší mírou emocí.

Přesto se zeptám: není zvláštní, že se slova trestají víc než činy, na které třeba hráč doplatí zdravotní újmou?

Trestní sazby za surovou hru jsou stanovené, z těch musíme vycházet. A o podobě disciplinárního řádu nerozhodujeme my. Ten schvaluje fotbalová asociace, ale musíme si uvědomit, že se především pohybujeme v mezinárodním prostředí, kde UEFA podobné přečiny, jakého se dopustil pan Rada, velice tvrdě trestá. Kdyby se něco takového odehrálo v zápase na mezinárodní úrovni, jaký by asi padl trest?

Tuším, že ještě vyšší.

Je to pravděpodobné. Můžeme si o tom, jak jsou řády nastavené, myslet cokoli, ale zároveň se jich musíme držet. Chápu, že když někdo někoho zraní, řeší se, jestli to není horší, než když někdo vypustí něco z úst. Možná ano, možná taky ne: zákrok třeba vyplyne ze hry, hráč se sice chová neopatrně, může to mít hrozivý následek, ale vážně zranit soupeře nechtěl. Zatímco tady padlo něco, co zaznít v žádném případě nemá. A nestalo se to z nedbalosti, ale z úmyslu se toho druhého dotknout. Jestli je horší to, nebo ono, to je otázka.

Disciplinární řád na ni celkem jasně odpovídá: za surovou hru je maximální trest osmnáct měsíců, za rasistickou urážku pět let.

Ano. Ti, kteří předpisy vytváří a nastavují disciplinární politiku, tím něco jasně vzkazují. A my v komisi musíme respektovat, jak jsou hranice vymezené. Potřebovali jsme si odpovědět i na otázku, co by se muselo stát, aby provinilec dostal horní sazbu, čili v tomhle případě pět let.

Co tedy?

Musel by zřejmě být recidivista a musel by udělat něco opravdu šíleného a vyloženě běsnit. Každopádně není alibismus, když říkám, že trest pro pana Radu je na spodní hranici.

Znamená to, že máte rasistické urážky nějak odstupňované? Nechce se mi to slovo používat, ale pro příklad: padl by třeba za výraz „negr“ vyšší trest?

Záleží na tom, v jaké situaci by ten člověk daný výraz použil. Musí se postupovat případ od případu a my jsme se neměli čeho chytit, protože jsme doteď nic takového neřešili. Osobně můžu říct, že slova, která použil pan Rada, považuji za velmi špatná. Z jeho strany sice padají argumenty, že není rasista, ale já se pak musím ptát, proč taková slova říká?

To se chápe opravdu těžko.

Když už chce někoho urazit, dehonestovat, proč ještě přidá dovětek, který se vztahuje k etniku či rase?

On by vám řekl, že je stará škola.

Ale to taky není argument. Stará škola být může, ale doba se někam posouvá a takové výroky mohou někoho těžce zasáhnout. Navíc jsme museli přihlédnout i k tomu, že pan Rada je recidivista, za poslední dva roky jsme ho u nás měli už potřetí. Poprvé nadával divákům a dostal důtku, podruhé vyhrožoval rozhodčímu, teď to tedy byl už třetí případ.

Trochu ještě odskočím: nevidíte nepoměr v tom, že hráč Daniel Turyna nedávno dostal od etické komise za výrok „smrt židům“, který napsal na sociální síť, jen peněžitý trest a dvacet hodin veřejně prospěšných prací? Nemáte s etickou komisí rozdílný metr?

Ten případ jsem zahlédl jen letmo, nevím přesně, podle jakého paragrafu etická komise rozhodovala. My jsme brali v potaz, že pan Rada se provinil během zápasu profesionální soutěže, že se trenér vyjádřil na adresu svého kolegy. Ale vůbec jsme neporovnával s rozhodnutím jiného orgánu, protože jsme podle našeho názoru neměli s čím porovnávat: tím myslím výrok trenéra vůči trenérovi v průběhu utkání.

Jak tedy trest pro Radu chápat do budoucna? Má být exemplární a fungovat jako výstraha?

Zatím není pravomocný. Pan Rada se chystá podat odvolání, takže si musíme počkat na rozhodnutí odvolací komise. Ale nenazýval bych to v žádném případě exemplárním trestem. Je bezprecedentní, ale odpovídá tomu, jak se podobné přečiny mají podle disciplinárního řádu trestat. Ale teprve až budeme vědět, jestli bude potvrzen, změněn, nebo zrušen, můžeme si říct, jestli jsme rozhodli správně a jak budeme postupovat v budoucnu.