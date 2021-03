Raději prohraji 10:3, než abych prohrál 5:0, říkal karlovarský trenér

Cesta fotbalistů Slavie Karlovy Vary letošním ročníkem MOL Cupu skončila v osmifinále. A krutě. Přesto Vary vstřelily tři branky a rozhodně odcházely se vztyčenou hlavou.



„Raději prohraji 10:3, než abych prohrál 5:0, navíc jsme ještě nastřelili břevno a měli pár dalších příležitostí. Ovšem góly, co jsme dostali, to bylo jako na silvestra, polovinu jsme si dali sami. Na druhou stranu nás k tomu Slavia donutila,“ uznal po zápase karlovarský trenér Marian Geňo.

Tři góly je přesto pro Karlovy Vary historický počin. To se v Edenu povedlo naposled na podzim 2019 Interu Milán v Lize mistrů. Za éry trenéra Jindřicha Trpišovského se to českému soupeři podařilo na jaře 2018, v Edenu dal tři góly Jablonec v lize. Na druhou stranu Slavia dala deset branek v soutěžním utkání poprvé od léta 1993.

Karlovarští nehráli od přerušení amatérských soutěží kvůli koronaviru třetiligový zápas od 10. října. Jen v únoru vyřadili v poháru ligovou Opavu 3:0.

Díky výjimce krajské hygienické stanice mohli trénovat. „Jeli jsme v ligovém režimu, za testování a dodržování všech pravidel. A i přesto se nám nevyhnul covid, šest kluků lehlo, nějakou chvíli jsme byli v karanténě,“ popsal další nepříjemnost sportovní ředitel Josef Němec.

Drastický úvod nebyl dobrý

Zápas samotný začal pro Vary nejhůř, jak mohl. Už na začátku třetí minuty nešťastně fauloval, jinak jistý, gólman Jiří Chára a nařízenou penaltu proměnil Traoré. Od čtyřiadvacáté minuty do konce prvního poločasu nasázela pražská Slavia dalších pět branek.

„Takto začít na Slavii, která je nyní v takovém laufu. Není divu, že jí narostla křídla. My byli všude pozdě, celé se nám to sesypalo. První půle byla hrůzostrašná,“ přiznává trenér Marian Geňo.

„Věděli jsme, že to bude nesmírně těžké, ale nechcete v páté minutě prohrávat 2:0 (pozn.: Slavia dala gól, ale pro ofsajd nakonec neplatil), to se potom špatně hraje,“ připojil obránce Ludvík Tůma.

„Rozdíl je markantní, Slavia je i v obměněné sestavě výrazně lepší, ale kluci v rámci možností dělají, co mohou, snaží se odvést co nejlepší výkon. Bohužel to vůbec nestačí,“ říkal v poločase do televizní kamery sportovní ředitel Josef Němec.

Jednu ze tří karlovarských branek zaznamenal Ludvík Tůma.

„Za gól jsem rád, Slavii nedáváte branku každý den, ale raději bych byl, aby to skóre bylo nějaké mírumilovnější,“ přiznal po utkání.

Kromě Tůmy se trefil Zdeněk Skala a Tomáš Fencl. Skala tak obohatil svůj osobní účet. Během tří neděl dal gól dvěma ligovým soupeřům, Opavě a Slavii.



„Cením si toho, že jsme se ve druhé půli dokázali trochu zvednout a dát tři góly, což tady na Slávii asi dlouho nikdo nedal. Na druhou stranu deset jich tady taky nikdo nedostal, bohužel,“ hořce podotkl trenér Marian Geňo.

„Jako sparťanovi se mi to říká těžce, ale Slavia je nejlepší v Čechách. V televizi to vypadá rychlé, ale v reálu se to nedá popsat, kdo si to nezkusí, tak neví. Pro nás je to velká zkušenost, jsme za ni rádi,“ doplňuje obránce Ludvík Tůma.

I náhradníci ukázali rodeo

Slavia od úvodu šetřila hráče základní sestavy a nasadila i dva mladé debutanty Riga s Višinským, který si připsal dvě branky stejně jako Lingr. Nejvíce se dařilo Teclovi, autoru čtyř branek. Ve druhé půli nastoupili dorostenci Samek a Nikl.

I tak byl rozdíl mezi týmy propastný. Karlovarští však ostudu neudělali, vysloužili si i slova chvály.

„Musím soupeře pochválit, nebyl to tým, který by zalezl před vápno a jen odkopával míče. Dokud jim stačily síly, tak se nás snažili napadat,“ řekl asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl.

„Jsme spokojeni s přístupem. Zápasy se soupeři z nižších soutěží jsou ošemetné, ale vstoupili jsme do utkání dobře. Prvotní cíl byl postup. Chtěli jsme to odehrát kvalitně, což se povedlo. Do ofenzivy tam byly dobré věci, pomohli nám i mladí kluci z béčka. Inkasovali jsme už za rozhodnutého stavu, nějaké fatální chyby to nebyly,“ doplnil asistent Köstl.

A zatímco on může svůj tým s trenérem Trpišovským připravovat na další ligové boje, pro Karlovy Vary všechno, včetně tréninků, skončilo. „Z prohry se dokážeme oklepat, ale bohužel tím pádem nám končí i trénink, nedá se nic dělat,“ přidává komentář k současnému sportovnímu nicnedělání karlovarský trenér Marian Geňo.