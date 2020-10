Ještě bych nás nezatracoval, hlásí Šumbera, pohárový střelec Brna

„Pro nás je to velice důležité vítězství. Byli jsme v období, kdy se nám výsledkově nedařilo, potřebovali jsme vyhrát a nakonec postupujeme. Na druhou stranu musím přiznat, že náš výkon byl takový kostrbatý,“ hodnotil opatrně brněnský kouč Miloslav Machálek.

Přesto se mu muselo ulevit. Do zápasu zasáhli i hráči, kteří prodělali nákazu covidem-19 nebo se vrátili po zranění. Tomu odpovídalo i netradiční rozestavení 5-3-2 a brzké změny v sestavě, když Machálek tahal své trumfy hned v poločase. „Vše souvisí s návraty hráčů a nedostatečnou tělesnou připraveností po covidu nebo po zranění. Chtěli jsme protočit více hráčů, to byl záměr už před utkáním,“ vysvětloval kouč.

Esem mezi zmíněnými trumfy se v samém závěru ukázal být záložník Šumbera. „Gólman vyhodil balon, Sedy (Jan Sedlák) soupeře skvěle předskočil – víme o něm, že tohle perfektně umí. Hláďa (Jan Hladík) mi nabil a já jsem se jen soustředil na to, abych to prostřelil. Míč šel pod gólmanem a nejspíš jej ještě někdo tečoval, ale byla to velká rána, takže to prošlo do sítě,“ jásal jediný střelec utkání.

První výhra od červencového posledního kola druhé ligy proti Vlašimi tak může být pro tým sklíčený zdravotními problémy i váznoucí komunikací na hřišti povzbudivým impulzem. „Každý ví, jak na tom jsme. Výhra je výhra a potřebovali jsme se třeba i šťastně chytit,“ ulevilo se Šumberovi i celé Zbrojovce.

Atmosféra v kabině po pěti prohrách ze šesti ligových kol podle něj stále není nejlepší. „Je na nás aktuálně trochu deka. Snažíme se, aby spadla, v tom nám tahle výhra může pomoci. Ještě bych nás rozhodně nezatracoval,“ věří Šumbera.

Zbrojovka v reprezentační přestávce cílí především na získání fyzičky vyléčených. „Nesměřovali jsme přípravu na toto utkání. Už od pondělí jsme začali kondiční cvičení a z kondičního bloku jsme šli do dnešního zápasu. V soustředění na výdrž budeme pokračovat,“ popsal další program Machálek.

Po reprezentační pauze čeká Zbrojovku cesta do průběžně šestého Jablonce.