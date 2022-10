Hierarchii ve Slavii neřeším, říká jistota Vyškova Kinský mladší

Syn Antonína Kinského staršího, vynikajícího brankáře a držitele bronzu z mistrovství Evropy 2004, čerpá i z otcových zkušeností. „Táta mi vždycky má co říci, poradí a pomůže s analýzou,“ říká gólman, který v pátek přispěl k remíze Vyškova 2:2 na půdě Sigmy Olomouc B.

Otcovskému dozoru, jehož se mu dopřává takřka na každém utkání, se usměvavý blonďák vůbec nebrání. „Táta s mamkou jezdí prakticky všude a vždy mě pečlivě sledují. Už spolu netrávíme tolik času jako dřív, půl týdne jsem ve Vyškově, doma v Praze jen o víkendu, tak nejenže už mě taťka netrénuje, ale ani se tolik nevidíme. Mám tak radost, že na zápas přijede, aspoň je s kým utkání probrat a zhodnotit,“ popisuje majitel všech čtrnácti podzimních startů ve druhé lize.

S otcem diskutuje také většinu manažerských starostí. „Táta má obrovské zkušenosti a já mu věřím. Nechám si od něj vždy poradit a vše řešíme společně. Je to i z důvodu, že sám dobře ví, jak to ve světě fotbalu chodí,“ líčí Kinský mladší.

Další důležité rozhodnutí jej čeká už v zimním období, kdy mu vyprší prodloužení hostování z letošního léta. Možností se nabízí více, Kinský je ve Vyškově spokojený, definitivní slovo však má mateřský klub. „Zimní přípravu zřejmě zase absolvuju ve Slavii a co bude na jaře? To zatím vůbec netuším. Jsem rád, že tam můžu trénovat. Momentálně jsem v pondělí a úterý na Slavii a do Vyškova se pak přesouvám na zbytek týdne,“ vysvětluje gólman.

Pražané si budoucnost v brankovišti pojistili nadstandardně. Za aktuální jasnou dvojicí Aleš Mandous a Ondřej Kolář je dlouhá řada talentů s rukavicemi – v Pardubicích hostuje 21letý Jakub Markovič, ve Vlašimi Kinského vrstevník Matyáš Vágner a ve Slavii jako trojka 22letý Jan Sirotník. Sešívaným patří i dvojka Liberce, 25letý Jan Stejskal.

Konkurenci tak má Kinský junior extrémní, připouštět si ji ale nehodlá. „Samozřejmě vím, že jsou kluci také někde na hostování, ale že bych srovnával, že ten chytá tady a další zase támhle, to ne. Soustředím se na sebe, a kam se v hierarchii brankářů Slavie každý z nás dostane, to je otázka do budoucna a nyní ji neřeším,“ neupíná se k žádné metě.

Jablonecký Jakub Považanec (vzadu) v souboji s Davidem Jamborem z Vyškova.

Zájem o něj je ostatně také v zahraničí. „Nabídek bylo více. Z poslední doby jsem slyšel hlavně o jedné, teď uprostřed sezony ale žádná na stole není. Do konce sezony jsem hlavou jen a pouze v brance Vyškova,“ zůstává soustředěný Kinský.

Číselný vládce z Líšně Statisticky dominuje Vajner Ačkoli Antonín Kinský platí za dost možná největší talent druhé fotbalové ligy, v absolutních číslech po třinácti kolech FNL vévodí statistikám 22letý Tomáš Vajner, kterého si z Jablonce před sezonou přivedla Líšeň. Kromě nejvyššího počtu sedmi vychytaných nul je také jediným brankářem, který s alespoň deseti odchytanými zápasy drží jednociferný počet devíti inkasovaných branek. Líšeň je tak klub s nejmenším počtem inkasovaných branek. Právě doposud skvělá defenziva držela Brňany před čtrnáctým kolem na druhém místě tabulky.