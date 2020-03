Guľa: Dráždili jsme hada, ale postup je perfektní

„Je dobré, že dokážeme střílet góly. Kluci umí vzít věci na sebe a individuálně se v koncovce prosadit,“ chválil ofenzivní stránku hry.



Přesto musel cítit jistou pachuť, z jasné záležitosti se během pár minut málem stalo pořádné drama.

Vítězství, postup, další krok k poháru. Svůj plán jste splnili?

Cíl byl jasný. Podařilo se postoupit, což je perfektní. Solidní divácká podpora na to, že jde o pohár a hraje se uprostřed týdne. Za to fanouškům děkuju. Chlapci až do sedmdesáté minuty podávali velmi kvalitní výkon. Hráli jsme trpělivě, dostatečně rychle, navíc jsme byli produktivní. Závěr jsme měli samozřejmě uhrát lépe, ale zase musíme brát v úvahu sílu Boleslavi.

Co konkrétně se ve vašem výkonu změnilo?

Nebyli jsme už takoví draví a soupeř se dostal do dvou možností, které proměnil, zatímco my jsme nedali penaltu.

Krátce po půli jste vedli už o čtyři góly. Nebyl jste ale po dvou inkasovaných brankách nakonec ještě nervózní?

Je jasné, že vás to vyruší. Ale nervózní bych neřekl. Mužstvo má kvalitu, aby podobné situace uhrálo. Tak trochu jsme ale dráždili hada bosou nohou, potom vás může uštknout. A místo pět jedna nakonec bylo čtyři dva. Výsledku si však cením, stejně tak výkonu. Musíme být stále na špičkách, pokorní, svědomití.

V soutěžních zápasech pod vaším vedením zatím Plzeň střílí víc než tři branky na zápas.

Produktivita mě těší, ale také vyváženost. Je dobré, že dokážeme střílet góly. Kluci umí vzít věci na sebe a individuálně se v koncovce prosadit. Myslím však, že mužstvo má takovou sílu, že může být v určitých detailech ještě efektivnější.

Jak se vám zamlouvala práce křídelních hráčů?

Očekávali jsme, že prací týmu by se tyhle prostory mohly otevřít. Bylo důležité, jak fungovali středoví hráči, stopeři... Kopic i Kayamba byli silní běžecky, jeden na jednoho. Navíc přišla také solidní podpora od krajních obránců, takhle by to mělo vypadat. V ofenzivě musíme mít několik alternativ.

Především Jan Kopic prožil skvělý duel, k přesnému zásahu přidal dvě asistence.

Neměl jednoduchý vstup do přípravy, byl po zranění. Snažil se co nejdřív vrátit. Úvod rozhodně nebyl podle našich představ ani jeho. Věřím, že mužstvo s ním našlo takovou společnou řeč. A tentokrát ukázal směr. Byl rychlý, produktivní, dostatečně konstruktivní. Potřebujeme z toho vytěžit ještě větší časový úsek, v závěru jsme měli být právě přes křídelní prostory ještě dravější. Cením si toho, že ukazuje svoji kvalitu a jde nahoru.

Tušíte, nakolik Viktoria v tuto chvíli naplňuje svůj potenciál?

Těžko se mi to odhaduje, s mužstvem se stále poznáváme. Bavili jsme se o tom s panem (generálním manažerem) Šádkem, kterému touto cestou zároveň gratuluju k narozeninám. Rozebírali jsme, jakým způsobem by se mohli kluci ještě zlepšit. Stále to jde.