Kolik štěstí nám přináší práce a jaké je největší přání zaměstnanců

Někdo vnímá štěstí jako vnější okolnost, kterou mu přihrála náhoda. A někdy nemusí být ani zasloužené. To je například pověstné fotbalové štěstíčko, které někdy schází a jindy „jde hráčům naproti“.

Takové štěstí můžeme zažít i v práci, když dostaneme nového fajn šéfa nebo se zrovna uvolní místo na oddělení, po kterém jsme toužili. A pak je štěstí, které vnímáme jako trvalou vnitřní radost.

Jste v práci šťastní? rozhodně ano: 13,9 %

spíše ano: 65,8 %

spíše ne: 16,3 %

rozhodně ne: 4,1 %

A právě takové rozpoložení hledala u zaměstnanců v rozsáhlém průzkumu personální agentura Předvýběr.



„Téměř 80 procent pracujících do 59 let je v práci šťastných,“ hlásá jeden z prvních výsledků. A nabízí rovnou srovnání. Firma STEM/MARK, která průzkum mezi bezmála pěti sty zaměstnanci a podnikateli prováděla, se ptala totiž dvakrát. Před covidovou pandemií a letos na jaře, po lockdownu.



Práce, která baví, je hodně podstatná

Z porovnání s podobným šetřením před pandemií vyplývá, že větší důležitost má pro pracující výše výplaty a vlastnosti šéfa, naopak méně je podstatná kvalita týmu a to, jak je práce baví. „Zaměstnanci v mimořádné situaci poznali, co je pro ně skutečně důležité, když dojde na pomyslné lámání chleba. Do práce chodíme především kvůli obživě a v těžké situaci je dobrý šéf neocenitelný,“ komentuje František Boudný, ředitel Předvýběru.cz.

Co ovlivňuje vaši spokojenost v práci? 38,2 %: práce, která mě baví

29,7 %: dobrá výplata

18,7 %: dobrý tým

9.0 %: dobrý šéf

2,0 %: možnost učit se nové věci

1,4 %: něco jiného

0,9 %: mít vliv na fungování firmy Zdroj: průzkum 2021, agentura STEM/MARK pro Předvýběr.cz

Jako to vidí experti

Lidé jsou podle Boudného pragmatičtější než před covidem. Přesto jim ze všeho nejvíc záleží na tom, aby je práce bavila. „Letos to uvedlo 38 procent respondentů, což je o tři procentní body méně než před covidem,“ upozorňuje František Boudný. Práce, která baví a uspokojuje, je totiž ta pravá ingredience k tomu, abychom se cítili na pracovišti šťastní.



„Harvardský psycholog Shawn Achor ve svém výzkumu zjistil, že pouze 25 procent našeho pracovního úspěchu je předurčeno mírou inteligence. Celých 75 procent je ovlivněno úrovní optimismu. Mnohým lidem stačí, že jsou spokojení, jiní touží po intenzivním stavu štěstí. Otázka je, co si pod stavem štěstí každý představuje. Štěstí totiž můžeme zažívat denně i u maličkostí,“ říká koučka Adéla Karlovská.



A to lidem zůstalo, covid necovid. Téměř polovina dotázaných v průzkumu uvedla, že před covidem nebyli v práci šťastnější. „Průzkum opět potvrdil, že lidé si kvůli covidu víc cení práce, a to i přes stále nízkou nezaměstnanost,“ dodává František Boudný.

Víc než polovina respondentů si navíc myslí, že štěstí v práci je pro lidi důležité. „Souhlasí s tím, že spokojený člověk odvede lepší práci, a proto má smysl, aby se firmy o pocity svých zaměstnanců zajímaly,“ uvádí ředitel personální agentury Předvýběr.cz.

Některé společnosti proto začaly najímat specialistu na pozici Happiness Officer, Manager, Expert… neboli manažer štěstí. Jeho úkolem je starat se o spokojenost a psychickou vyrovnanost lidí v podniku. Na pracovišti se s ním setkává již sedm procent zaměstnanců. „Hlavní náplň práce manažera štěstí spočívá jak v pořádání seminářů, teambuildingů, lekcí cvičení nebo soutěží, tak v řešení kritických situací a citlivých témat. Třeba při zavádění nových strategií nebo stěhování podniku,“ říká Jan Klusoň z Welcome to the Jungle.

Ze všeho nejvíce dá však takový specialista na zaměstnance a jejich přání. A jaké je to nejnovější? Zkrácený pracovní týden. Podle 72 procent respondentů by den volna navíc znamenal jejich ještě větší štěstí v práci.