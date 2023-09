Tipy pro zdravé rodičovství. Všechny informace, které rodiče potřebují, na jednom místě

Jak správně a bezbolestně kojit, kdy zavádět příkrmy, jak poskytnout miminku první pomoc, ale také jak se dostat po porodu zpátky do formy. Portál www.zdraverodicovstvi211.cz, který založila Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR), je plný užitečných rad, online seminářů a podcastů s odborníky. „Na stránkách je mnoho kurzů, které pomohou rodičům s přípravou na rodičovství i v následujících letech. Jsou vhodné i pro prarodiče, kteří tráví s vnoučaty čas a chtějí být připraveni na různé situace,“ říká mluvčí pojišťovny Jana Schillerová. Pro pojištěnce ZP MV ČR jsou veškeré informace na portálu zdarma. Bezplatné jsou také workshopy, které pojišťovna pod hlavičkou projektu Zdravé rodičovství pořádá.

S jakými ambicemi se portál zakládal?

V první řadě jsme přemýšleli, co můžeme plošně udělat pro naše pojištěnce, tedy konkrétně pro rodiny a rodiče samotné. Celoživotní snahou rodičů je postarat se o to, aby jejich děti byly zdravé a spokojené. Nezřídka k tomu však potřebují i rady a zkušenosti odborníků, kteří třeba v současné době nejsou snadno dostupní. Naším cílem tedy bylo pro ně vytvořit webovou platformu, na které permanentně a bezplatně najdou rady i informace ze všech oblastí, o které se rodiče často zajímají. Mysleli jsme také na to, že každé dítě je osobnost, že je potřeba k němu tak přistupovat a nefixovat se pouze na obecné rady. Proto je na našem novém portálu možné i položit osobní dotaz a poradit se o konkrétní situaci. Naše ambice jsou tedy jasné – osvěta a podpora zdravého rodičovství.

Jak důležité je vzdělávání v oblasti rodičovství?

Jednoduše řečeno, velice důležité. A to nejen v situaci, kdy se již miminko narodilo, ale i předtím. Instinkty rodičů samozřejmě mnohé zařídí samy. Nikdo nezná dítě tak jako právě oni. To základní přijde samo. Ale samotná příprava na rodičovství by se neměla podceňovat. Jak jsme zmínili, každé dítě je osobnost. Aby rodiče mohli své dítě provést správným vývojem a později ho vedli ke zdravému životnímu stylu, je potřeba, aby se naučili vnímat fyzické i duševní potřeby dítěte, pracovat s nimi, uzpůsobit tomu komunikaci, posoudit možnosti a přizpůsobit se jim. Je třeba myslet na to, že nepochopení projevů a potřeb dítěte může mít následky.

Jaké následky máte na mysli?

Následky se mohou projevit na fyzickém i duševním zdraví dítěte, protože spolu jdou ruku v ruce a děti si je mohou nést až do dospělosti. Například psychické komplexy a nenaplněné potřeby si děti mohou řešit přejídáním, čímž mohou dojít až k obezitě. Pokud rodiče neřeší samotné příčiny chování a přístupu dětí, nejenže tak podporují nesprávné návyky, ale svými reakcemi mohou způsobit prohloubení problému. Vždy pomůže poradit se s odborníkem, nebo si alespoň promluvit s jinými rodiči, kteří mají vlastní bohaté nebo třeba podobné zkušenosti. Důležité je položit si otázku, „proč konkrétní situace vznikla a co nám dítě chce svým postojem či reakcí sdělit“, a rozlišit způsob komunikace, jak mluvíme s dospělými a jak s dětmi. Samozřejmě i toto téma má svůj rub i líc a není potřeba hledat problém tam, kde není.

Mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR Jana Schillerová

Které oblasti rodiče nejčastěji podceňují?

Tuto otázku není lehké zodpovědět. Určitě je potřeba ji pojmout ve více rovinách. Například statistiky oproti předchozím rokům ukazují velký nárůst dětí trpících obezitou, kterou má na svědomí nezdravý životní styl, málo pohybových aktivit a rozhodně také moderní doba, kdy se děti raději zabaví doma u počítače, než aby šly ven. Ani pandemie covidu tomu rozhodně neprospěla. Je na rodičích, aby své děti inspirovali ke změně a přiměli je osvojit si zdravé návyky. Jít dětem příkladem je pak alfou a omegou. Za zmínku stojí i duševní zdraví dětí, kterému je také potřeba věnovat péči a čas.

Co všechno uživatelé na portálu Zdravé rodičovství najdou?

Na stránkách je mnoho kurzů pro rodiče i pro prarodiče, například kurzy první pomoci. Dále jsou tam kurzy věnované maminkám, které se po porodu chtějí vrátit do formy tak, aby si neublížily a pomohly tělu s přirozenou regenerací. Další skupinou kurzů jsou videa s odborníky z různých oblastí péče o dítě nebo i laktačního poradenství. Každý měsíc na portál navíc přidáváme nový podcast na aktuální téma, například jak probíhají návštěvy u pediatra, jak pečovat o první zoubky, jak probíhá adaptace ve školce a další.

Kteří odborníci v podcastech vystupují?

Ke spolupráci jsme vyzvali laktační poradkyni, fyzioterapeutku, pediatra, dětského stomatologa, ředitelku mateřské školy nebo speciální pedagožku. Ale tím náš seznam odborníků určitě nekončí. Každý měsíc se budeme věnovat novému tématu s vybraným odborníkem.

Zdravé rodičovství pořádá workshopy po celé republice. Na co jsou zaměřené?

Workshopy Zdravé rodičovství mají podpořit edukaci a osvětu rodičů s přidanou hodnotou bezplatné osobní konzultace s odborníky, kteří jsou v současné době méně dostupní. Především s logopedy, psychology, fyzioterapeuty a výživovými poradci. Maminkám nabízíme také služby laktační poradkyně. Rodiče mají možnost si vyslechnout přednášky expertů s mnohaletými zkušenostmi, vést živou diskusi s dalšími rodiči, kteří se s danou problematikou potýkali, a v neposlední řadě možnost soukromých konzultací s odborníky.

Přístup na portál mají pouze pojištěnci Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR. Ze změny pojišťovny mají lidé často obavy. Jsou oprávněné?

Vůbec se není čeho obávat. Změnit zdravotní pojišťovnu je záležitostí pár minut a není k tomu nutné osobně navštívit klientské centrum. Přihlášku je možné pohodlně vyplnit online z domova. V případě změny zdravotní pojišťovny není potřeba se odhlašovat od té původní. Klient si prostě podá přihlášku do nové pojišťovny, která za něj už všechno s původní pojišťovnou vykomunikuje. Nový průkaz pojištěnce (EHIC) pak přijde automaticky poštou klientovi domů. Se změnou je potřeba myslet jen na pár věcí – vrácení starého průkazu zdravotního pojištění a nahlášení změny registrujícím lékařům a případně zaměstnavateli.

Ke vstupu na portál je nutné mít registrační kód. Jak ho zájemci získají?

Portál www.zdraverodicovstvi211.cz vznikl pro potřeby našich klientů – rodičů. Registrační kódy zasíláme všem maminkám, které právě porodily, společně s průkazem zdravotního pojištění. Pokud mají o vstup na stránky zájem rodiče se staršími dětmi nebo třeba i prarodiče, mohou si o kód zažádat na emailu info@zdraverodicovstvi211.cz nebo si ho osobně vyzvednout v kterémkoliv z našich klientských center.