I rodiče se potřebují poradit. Pomohou workshopy i nový portál o zdravém rodičovství

Jednou ze skupin, na kterou se české pojišťovny ve svých programech podpory zaměřují nejčastěji, jsou rodiny s dětmi. Pomocí preventivně-osvětových či sportovních akcí, edukace a v neposlední řadě i příspěvky na prevenci, pohybových aktivit, očkování a podobně.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (kód 211) jde v tomto ohledu ještě dál. Aktuálně rodinám nabízí v rámci nového projektu Zdravé rodičovství workshopy, a to bez ohledu na to, u jaké pojišťovny jsou registrováni. „Rodičovství je dar a jedno z nejkrásnějších období života. Děti jsou radost, ale často i starost. Zná to jistě každý rodič. Věnujete svým potomkům spoustu času, aby byli zdraví, šťastní a spokojení, a ono se to přesto ne vždy daří podle vašich představ. V takovém případě člověk ocení radu odborníka nebo pomoc zdravotní pojišťovny,“ odůvodňuje účel projektu Jana Schillerová, tisková mluvčí zdravotní pojišťovny 211.

Edukace i zábava

Cílem workshopů je pomoci rodičům v prvních letech rodičovství, ale i v přípravě na něj. „O správném vývoji dětí je potřeba se občas poradit s odborníky, kteří nejsou vždy snadno dosažitelní. Proto jsme se rozhodli pomoci účastníkům našich workshopů zprostředkovat konzultace s odborníky z řad dětské psychologie, logopedie, fyzioterapie a výživového poradenství. Pro maminky pak služby laktační poradkyně,“ uvádí Jana Schillerová.

Protože jsou workshopy nejen pro rodiče, ale také pro děti, nechybí v nich ani animační programy. Edukační akce určené všem, kdo mají zájem, zahájila Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR o víkendu v Praze. Další se uskuteční na místech po celé republice, závěr je naplánován na 14. října v Uherském Hradišti.

Akce se uskuteční vždy od 10 do 17 hodin, vstup je zdarma a celodenním programem provede účastníky Simona Šimková, moderátorka TV Nova a čerstvá maminka. „V dopolední části budou vždy připraveny přednášky tří odborníků. Odpolední část pak bude věnována osobním konzultacím s odborníky. Dětem bude k dispozici herní koutek, pro děti od tří let možnost hlídání, dále pak dílničky nebo malířka na obličej. Připraveno bude i cvičení pro rodiče s dětmi,“ říká k průběhu workshopů Schillerová.

Wokrshopy na téma Zdravé rodičovství pořádané ZP MV ČR 23. 9. v rodinném centru Kaštánek v Ostravě-Porubě

30. 9. v rodinném centru Slunečník v Ústí nad Labem

7. 10. v mateřském centru Máj v Českých Budějovicích

14. 10. v rodinném centru Akropolis v Uherském Hradišti Více o akci zjistíte zde.

Pro pojištěnce rady i online

Na téma Zdravé rodičovství je zaměřen rovněž portál, který ZP MV ČR spustila teprve nedávno. Webové stránky jsou plné videí, rad a kurzů pro rodiče. Zájemci na webu naleznou například videa s profesionálními ukázkami první pomoci, lekce cvičení po porodu a k poslechu jsou zde i podcasty s odborníky na aktuální témata, jako je například péče o první zoubky, adaptace ve školce, v čem spočívají první návštěvy pediatra a mnohé další. „Připraveni jsme i na osobní dotazy, které mohou návštěvníci webu z řad našich klientů pokládat odborníkům, kteří je zodpoví,“ říká Schillerová.

Preventivní program s příspěvky

Rodiče a děti podporuje zdravotní pojišťovna 211 také z Fondu prevence. Maminky mohou čerpat až 7500 korun ročně pro sebe i své miminko. Podrobnosti k nabídce příspěvků z Fondu prevence najdou rodiče na webu www.211.cz.