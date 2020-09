Expert: Kdo investoval v březnu do Tesly, vydělal dnes šestinásobně

Krize covid-19 se stala příčinou propadu akciových trhů, toho mnozí investoři využili, buď více nakupovali, nebo sáhli po agresivnějších investičních strategiích. Udělali podle vás dobře?

V životě každého akciového fondu jsou korekce naprosto běžnou událostí. Kdo nezažil korekce, neinvestuje, ale spekuluje. Investiční horizont je v případě investic do akciových fondů naprosto klíčový. Víte, že pět, spíše ale sedm a více let je doba, po kterou by měl investor vydržet s hodnocením výkonnosti jakéhokoli akciového fondu. Nicméně nákupy v korekcích vždy zvyšují celkový výnos v dlouhodobém horizontu. Proto ti, kteří v korekci nakoupili, zcela určitě udělali dobře.

Jak hodnotíte propad trhů kvůli první vlně covidu-19 na jaře?

Já osobně jsem moc rád, že korekce konečně přišla. Koncem minulého roku jsme klientům připsali 18% zhodnocení na našich akciových fondech, ale s velkou obavou jsme se dívali na to, do čeho budeme investovat v roce letošním. Vše napříč sektory a regiony bylo velice drahé. Korekce zkraje letošního roku celou situaci změnila.

Co dělají poučení investoři, když přijde korekce?

Já osobně vnímám korekce jako velice zdravý proces, který prověří kvalitu nakoupených společností a vytvoří nové příležitosti na trhu. Pro investory je vždy dobré využívat korekce k nákupům. Jinak řečeno – k navýšení již existujících pozic, protože tím dlouhodobě získají výrazně vyšší zhodnocení své investice. Samozřejmě je těžké udržet emoce a nepanikařit v propadu.

Kolik se dá vydělat na korekci?

Tak to je skutečně velice různé. Pokud byste investoval v polovině března do akcií Tesly, měl byste dnes zhodnocení více než šestinásobné. Pokud byste naopak koupil britskou banku Lloyds, nevydělal byste nic.

Ondřej Koňák Vystudoval finance a oceňování podniku na pražské Vysoké škole ekonomické.

Pracoval ve společnostech Deloitte, PPF, Generali a Patria.

Nepřetržitě sleduje děje na globálních trzích.

V současnosti je portfolio manažerem Partners investiční společnosti, kde má na starosti akciové fondy.

Co je důležité při rebalancování portfolia při korekci?

Důležitá je diverzifikace ve vztahu na rizikový profil každého klienta. Budu se opakovat, ale pro drtivou většinu investorů jsou právě akciové fondy velice dobrým způsobem, jak vstoupit do světa akciových investic a nenést přitom měnové riziko.

Dobře, ale jak jste investovali ve svých fondech?

Protože současná krize postihla hlavně tradiční sektory, které se díky tomu dostaly na velice zajímavé úrovně, navyšovali jsme podíly právě v těchto tradičních odvětví na aktuálních cca 85 % zainvestovaného majetku. Zároveň celých 93 procent tradičních námi vybraných společností udrželo výši dividendy. Pětina jich dividendu dokonce zvýšila.

V kterých sektorech se podle vás nyní nabízejí největší investiční příležitosti?

Mezi nejvíce zasažené sektory patřily ropné společnosti. Zároveň jde ale i o sektor, kde se dají objevit velice silné a zajímavé společnosti, které se právě s negativním sentimentem dostaly na atraktivní úrovně.

Jaké třeba?

Zmínil bych například francouzskou společnost Total, která jako jedna z mála, díky své finanční síle a nejnižším nákladům na těžbu ropy (25 dolarů na barel ropy), dokázala udržet kvartální dividendu. Ta při současné úrovni nabízí cca 8% dividendový výnos.

Mnohé investiční fondy nyní dávají ruce pryč například od všeho, co souvisí s cestovním ruchem, leteckým průmyslem, ale i automobilkami. Je to podle vás rozumná investiční strategie?

Nemyslím si, že je rozumné právě od těchto sektorů dávat ruce pryč. Tyto sektory sice patřily mezi nejvíce postižené, ale zároveň jde o sektory s poměrně velkou zaměstnaností a velkým významem v rámci jednotlivých regionů. Spíše jde o to vybrat z těchto sektorů společnosti, které z celé krize vyjdou silnější. Podobné události jsme v historii již zažili. Vzpomeňme na útoky z 11. září a titulky v novinách, jak již cestování letadlem nebude nikdy jako dříve. Netrvalo to ani tři roky, kdy se obsazenost leteckých spojů vrátila na úroveň před útoky. A aktuálně jsme výrazně výše.

Investoval byste nyní například do akcií Boeingu, Airbusu?

Osobně jsem investoval do akcií společnosti Delta Airlines, při ceně kolem 22 dolarů, protože mi z daných společností přišla v danou chvíli nejlépe oceněna. Podotknu, že Evropa je v porovnání s USA přeci jen jinak nastavena ve smyslu případné pomoci, respektive možného znárodnění dané společnosti.

Jak si stojí akciové indexy u krizí covid nejvíce postižených sektorů?

Tak nejvíce postižené sektory jsou stále výrazně pod úrovní zkraje letošního roku. Index energetických firem je cca 40 % níže od začátku letošního roku.

Hitem jsou akcie technologických firem. Máte za to, že ještě porostou na ceně?

Já očekávám, že se valuace technologického a tradičního odvětví budou normalizovat. Očekávám pokles valuací technologických společností a naopak nárůst valuací tradičního odvětví. Růst technologických indexů je letos enormní a neodpovídá fundamentu společností. Celých 58 procent všech společností z Nasdaqu bylo loni ztrátových. Letošek, který je pro tyto firmy velice příznivý, dostane do zisku pouze 38 z nich. Více než polovina všech (56 %) společností z Nasdaqu zůstane ztrátových (Nasdaq je největší ryze elektronický burzovní trh v USA s více jak 3900 kótovanými společnostmi z 39 zemí celého světa.) To je v kombinaci s jejich aktuálními valuacemi alarmující.

Vy sám nyní investujete do technologických firem?

Já osobně do technologických společností neinvestuji z důvodu vysoké volatility těchto společností. Preferuji dividendové společnosti, jejichž reinvesticí dosahuji dlouhodobě velice zajímavé výnosnosti. Ale základem investování je dostatečná diverzifikace. Proto si dovedu představit, že investoři by část portfolia v technologiích mít měli. Vzhledem k vyšší rizikovosti těchto firem by tato složka ale neměla přesáhnout deset procent.

Jiným hitem jsou farmaceutické společnosti a vůbec celý sektor zdravotní péče. Je to podle vás vhodná příležitost pro investory?

Domnívám se, že ano. V sektoru zdravotnictví má Fond Partners Dividend Selection zainvestováno ca 15 % majetku fondu.

Jak si v něm stojí akciové indexy?

Sektor zdravotnictví je dlouhodobě vnímaný jako defenzivní sektor, což potvrdil i v průběhu letošní korekce, kdy se hlavní indexy těchto sektorů drží lehce v kladných číslech.

V problémech se možná zřejmě ocitnou banky kvůli úvěrům v selhání. Jak vidíte bankovní tituly?

Tento sektor skrývá veliký potenciál, zejména některé evropské banky jsou stále na velice atraktivních úrovních.

Proč myslíte?

Evropské banky, na rozdíl od amerických jsou konzervativnější ve smyslu tvorby opravných položek na problémové úvěry, řada z nich prošla v minulých letech restrukturalizací a jsou tak ve výrazně lepší kondici než v roce 2008.

Krize covid-19 i přes všechny související těžkosti v mnoha oblastech ne, že zastavila vývoj, ale naopak urychlila. Souhlasíte?

Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré. V tomto případě covid zcela určitě urychlil vývoj v oblasti online prodejů a automatizace procesů v těch sektorech, kde to jde. Jsem moc rád, že tento trend pozoruji i u tradičních sektorů, které se právě této modernizaci dlouho bránili. Vzhledem k tomu, že jde o velice silné společnosti, domnívám se, že tato modernizace bude právě u nich nejvíce patrná, protože povede k poklesu nákladů, akvizici slabší konkurence a zvýšení tržního podílu. To se promítne v nárůstu ziskovosti těchto společností.

Jakou investiční strategii nyní doporučujete investorům do podílových fondů?

Nepanikařit a dívat se na investici v dlouhodobém horizontu.