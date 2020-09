Podílové fondy rostou. Otázka je, jak dlouho jim to vydrží

Výsledky firem byly obecně lepší, než očekávali analytici, kteří po začátku pandemie razantně snížili své prognózy zisku. Efekt proticovidových opatření na hospodaření u většiny společností nebyl tak velký, jak se očekávalo.

Další významnou srpnovou událostí byla změna strategie měnové politiky americké centrální banky. Ta nově přistupuje k cílování průměrné inflace a z hlediska svého rozhodování bude více hledět na parametry míry nezaměstnanosti. To srazilo hodnotu dolaru a podle analytiků to indikuje ještě delší období nízkých úrokových sazeb v USA.

Jak si stojí Partners index akciových fondů

Partners index akciových fondů hlásí za srpen 4,3procentní nárůst. Svižný nárůst hodnoty globálních fondů v srpnu jde na vrub akcelerujících amerických indexů. V jejich případě za vzrůstem ale stojí pár velkých technologických firem typu Microsoft, Amazon, Apple či třeba Alphabet (Google).

„Ostatní akciové fondy díky absenci těchto firem ztrácí. V méně rozvinutých zemích už nálada tak pozitivní nebyla a Partners index fondů investujících do nerozvinutých zemí činil jen 2,5 procenta,“ upozorňuje hlavní ekonom skupiny Partners Martin Mašát.

Partners indexy akciových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

Červenec Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK +4,3 -2,8 +4,9 +12,7 +23,1 +107,1 38 PIF-SPEC +2,5 -7,6 +0,1 -1,5 +16,9 +20,3 16

PIF-AK : fondy investující do akcií vyspělých zemí

: fondy investující do akcií vyspělých zemí PIF-SPEC: fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Partners index smíšených fondů přidal v srpnu téměř dvě procenta. V této skupině se opět dařilo především fondům, které měly expozici na americké akciové trhy. Ztráty z počátku roku jsou již skoro vynulované.

Partners index smíšených fondů

Partners index smíšených fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

srpen Od počátku roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX +1,7 -1,6 +1,3 +2,8 +6,1 +30,5 52

Smíšené fondy (dluhopisy, akcie, komodity) jsou mix mnoha investičních strategií, které jsou často nečitelné a v průběhu investorova života se mění.

Vývoj na dluhopisovém trhu

Partners index dluhopisových fondů v srpnu mírně klesl a činil -0,1 procenta. I přes trvající silnou podporu dluhopisových trhů české státní dluhopisy ztrácely na hodnotě. Hlavním důvodem je především nárůst inflace vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma České národní banky.

Výnos desetiletého státního dluhopisu vzrostl od počátku roku na jedno procento, což je však hluboko pod inflací, která je na úrovni 3,3 procenta. Proto byla také výkonnost fondů kvalitních dluhopisů v srpnu mírně negativní.

Partners indexy dluhopisových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

srpen Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DL -0,1 +1,0 +0,5 +1,3 +2,0 +15,5 19 PIF-HY +1,3 -1,6 -0,5 +2,4 +10,1 +38,8 22

PIF-DLUH : fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

: fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy PIF-HY: fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Co bude dál

Z hlediska akciového trhu došlo podle ekonoma finanční skupiny Partners Martina Mašáta k potvrzení již několik měsíců trvajícího jevu, kdy hodnoty akciových indexů přestávají odrážet celkovou ekonomickou realitu.

„Růst hodnot akciových indexů je tažen vybranou skupinou pěti šesti technologických firem, které však reálně nezobrazují skutečný stav ať už americké či evropské ekonomiky,“ vysvětluje Martin Mašát.

Podle něj celosvětově rostoucí nezaměstnanost nakonec zasáhne celou ekonomiku a horší výsledky firem ovlivní i výkonnost akciových indexů navzdory enormní podpoře fiskální a měnové politiky. Zjednodušeně řečeno to znamená, že příští měsíce budou obtížné a nelze vyloučit další pády nejen akciových trhů.

Co se týče české ekonomiky, klíčové pak bude, jak Česko zvládne podzimní vlnu covidu-19 s chřipkovou sezonou a zda budou fungovat školy. Případné uzavření škol či posílání dětí do karantény by totiž znamenalo návrat rodičů domů, což má negativní dopady na ekonomiku firem a celou ekonomiku.