Refinancování je náročnější než dříve. S čím je třeba počítat?

Dlouhou dobu jsme byli zvyklí, že úrokové sazby hypotečních úvěrů byly více než příznivé. Roky se postupně snižovaly, svého času se standardně pohybovaly pod 2 procenty. Dnes je ale vše jinak. Sazby atakují hranici 5 procent, přičemž podle odborníků je třeba počítat s tím, že bude ještě hůř.

To je špatná zpráva hlavně pro ty, kterým letos končí fixace. Například u České spořitelny letos bude končit fixace hypotečních úvěrů přibližně 8 procentům klientů banky, v roce 2023 pak zhruba 10 procentům. Tento poměrně nízký podíl banka přikládá tomu, že klientům dlouhodobě doporučovali volit delší fixace. Z nově uzavřených hypotečních úvěrů tak tvořily fixace na 8 a více let podíl téměř 80 procent. Přesto, vzhledem k celkovému počtu klientů této banky, jde pořád o dost lidí. A podobné je to u dalších bank. Například v Moneta Money Bank v letošní roce končí fixace zhruba 8 tisícům klientů.