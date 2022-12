Když někdo žvaní, neznamená to, že lže. Jde o to, že říká nesmysly. Lhát a říkat nesmysly jsou totiž dvě různé věci. Lhář ví, jaká je pravda. Člověk, který žvaní, to vědět nemusí a většinou ho to ani nezajímá. Jeho cílem je zapůsobit.

Bylo zjištěno, že studentské eseje, obsahující větší bláboly, bývají klasifikovány lépe.