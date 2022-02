Deník New York Times rozšiřuje slovní zásobu. Koupil virální hru Wordle

Deník The New York Times získal Wordle, populární hru, která dává hráčům denně šest šancí uhodnout slovo na pět písmen. List ji přidává do svého portfolia slovních her. Od loňského prosince má deník více než milion předplatitelů her.