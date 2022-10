Rudý hadr na republikány. O prominutí dluhu ze studií žádá už 22 milionů lidí

„Republikáni dělají vše pro to, aby dluhy ze studentských půjček nebyly Američanům odpuštěny. Dělají to i proti vlastním voličům,“ řekl Biden americkým studentům před univerzitou v Delaware. Informoval o tom deník The New York Times.

Na odpuštění 10 000 dolarů by měli mít nárok dlužníci, kteří vydělávají méně než 125 000 dolarů ročně, nebo rodiny s ročními příjmy nižšími než 250 000 dolarů. Příjemcům Pellova grantu, který je určený pro studenty ve finanční nouzi, by vláda odpustila dalších až 10 000 dolarů dluhu z federálních půjček.

Do současné chvíle přežil Bidenův plán na odpuštění studentských půjček všechny právní námitky. Je tedy možné, že americký prezident nabídne značné části USA štědrou pomoc. Žádosti o smazání takových dluhů by měly být přijímány do konce příštího roku.

„Za necelý jeden týden nám už 22 milionů Američanů poskytlo své informace proto, aby jim mohly být dluhy ze studentských půjček opravdu odpuštěny,“ řekl Biden před univerzitou, kde více než 75 procent studentů pobírá Pellovy granty.

Tento krok by podle agentury Reuters mohl zvýšit podporu pro Demokratickou stranu v listopadových volbách do Kongresu. Někteří republikáni ale zpochybnili, jestli má demokratický prezident z pohledu práva vůbec pravomoc dluhy odpustit, a plán kritizovali i kvůli těm, kteří dluh už splatili.

Biden přirovnal svůj plán na odpuštění studentských dluhů ke snížení daní, které Republikánská strana schválila v roce 2017, nebo k odpuštění půjček pro americké podniky během pandemie nemoci covid-19. Kriticky se vyjádřil hlavně k republikánce Marjorie Taylorové Greeneové z Georgie a senátorovi Tedu Cruzovi z Texasu.

„Kdo si sakra myslí, že jsou?“ zeptal se amerických školáků Biden a sklidil za to obrovský potlesk.

Americké ministerstvo školství odhadlo, že celý program bude stát 379 miliard dolarů. Pro Bidena jsou tyto náklady přijatelné a upozornil, že i přes velké výdaje jeho administrativa pracuje na snižování amerických dluhů. Biden opakovaně argumentuje tím, že odpuštění dluhu zmenší ekonomickou nerovnost mezi některými skupinami. Například černošští studenti si pořizují půjčky častěji a ve vyšších částkách, než jejich bílí vrstevníci.