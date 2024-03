Jak se dělá dívka snů. Umělá inteligence navždy mění pravidla pornoprůmyslu

Pornoherečka Cherie DeVille přebírá cenu MILF Performer of the Year během udílení cen Adult Video News Awards 2023 v Las Vegas (7. ledna 2023) | foto: Profimedia.cz

Pornografický průmysl je v mnoha ohledech tavicím kotlíkem nastupujících technologií. Platilo to v minulosti jak pro kazety VHS, DVD, tak později pro online produkci. S příchodem a rozmachem umělé inteligence bude tedy i zábava pro dospělé oblastí, která dosah AI pocítí jako první. Bez ohledu na to, co si o tom její živí účastníci myslí. A co víc, změní ji navždy, píše list The Washington Post.