Evropa hledá řešení energokrize. Ve hře je uložení zásob plynu na Ukrajině

Ačkoliv Ukrajina už skoro šestnáct měsíců čelí ruské agresi a útokům na klíčovou energetickou infrastrukturu, má možné uskladnění evropského plynu na jejím území stále hlasitější příznivce. Uvažované zařízení se totiž podle nich nachází dostatečně daleko od válečné zóny a navíc by mohlo být pro EU i cenově atraktivní. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Evropští politici před přicházející zimou varují, že Evropa z toho nejhoršího ještě venku není. Německý ministr hospodářství Robert Habeck dokonce varuje, že během zimního období se v krajním případě může pozastavit průmyslová výroba, a to i přesto, že kapacita plynových zásobníků na území Evropské unie momentálně roste. „Nesmíme zapomenout na to, co je hrozbou,“ říká.

Rodící se evropsko-ukrajinská iniciativa má podle některých odborníků potenciál předejít možnému propuknutí paniky, která burzovní trhy zasáhla v průběhu loňského roku.

„Ukrajinské zásobníky mohou v druhé polovině letošního roku pomoci s vyrovnáním nabídky a poptávky. Výhodou je jejich výborné napojení na evropské trhy,“ uvedla ve svém prohlášení německá energetická společnost RWE, která ukrajinské zásobníky v minulosti již využívala.

Evropské plynové zásobníky jsou momentálně zaplněny z více než sedmdesáti procent. To však nemusí být dostatečné. Záležet bude mimo jiné na tom, jak bude tuhá příští zima. V případě využití ukrajinských kapacit ale EU bude muset poskytnout dostatečné pojistky proti případným ztrátám, které souvisejí s probíhajícím rusko-ukrajinským konfliktem.

Odvrátí výkyvy cen?

Pro Evropu by mohlo být uskladnění plynu na Ukrajině cenově lákavé a ukrajinské zásobníky by navíc mohly pomoci s odvrácením výkyvů cen. „Ukrajinský trh nabízí skladování zemního plynu za fixní cenu. Díky tomu je tato možnost pro Evropu velmi atraktivní,“ řekl pro agenturu Bloomberg analytik Marco Saalfrank.

Případné uskladnění plynu pro Evropu by Ukrajině přineslo nejen rozpočtové příjmy, ale posílilo by to i vzájemné evropsko-ukrajinské vazby. Čas se ale krátí. Evropská plynová úložiště by se totiž podle odhadů mohla dostat na vrchol svých možností už v září.

Think-tank Bruegel navíc upozorňuje, že vlády evropských států musely vynaložit na ochranu firem a spotřebitelů během uplynulého roku 646 miliard euro (asi 16,1 miliardy korun). Vzhledem k vysoké úrovni zadlužení si však něco podobného letos nemohou dovolit.

Saalfrank však zároveň dodává, že případný evropsko-ukrajinský plynový projekt má i svá negativa. „Od počátku vypuknutí války na Ukrajině se rizika kolem energetické infrastruktury Ukrajiny enormně zvýšila. Naposledy jsme to viděli při nedávné explozi důležité ukrajinské přehrady na řece Dněpr,“ dodává.