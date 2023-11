Odboráři ve Švédsku jdou proti Tesle, jako rukojmí si berou její zákazníky

Švédský odborový svaz IF Metall se snažil přinutit společnost Tesla, aby podepsala kolektivní smlouvu. Ta odmítla a zaměstnanci servisních dílen Tesly vstoupili do stávky. To by se na byznysu firmy nemuselo dramaticky projevit, určitě ne rychle – elektromobily se bez servisů obejdou dlouhou dobu, například právě Tesla nepředepisuje vůbec žádné garanční prohlídky.

Švédská legislativa však umožňuje takzvané solidární odborové akce, jimiž mohou „neposlušné“ zaměstnavatele postihovat jakékoli odbory v zemi, nejen vlastní zaměstnanci. V principu jde o bojkot konkrétního zaměstnavatele. V tomto případě se za pracovníky Tesly postavil odborový svaz pracovníků ve veřejném sektoru, Fackförbundent ST – a zvolil drastické opatření. Poštovní doručovatelé a pracovníci pošt, kteří jsou v tomto svazu sdruženi, odmítají pro Teslu doručovat poznávací značky. Ve Švédsku, kde jsou poznávací značky distribuovány výhradně poštou, to znamená, že Tesla nemůže majitelům nově zakoupených vozů jejich Tesly předat.

Právníci Tesly se obrátili na soud a dožadují se, aby poště přikázal „jejich“ značky distribuovat. Přirovnávají efekt akce veřejných zaměstnanců-odborářů ke znárodnění, protože stát znemožňuje právoplatným vlastníkům převzít svůj majetek a nakládat s ním.

Blokáda i v přístavech

Pošťáci však nejsou jediní, kdo ve Švédsku vykazují solidaritu s pracovníky servisů Tesla. Také členové dopravního odborového svazu oznámili, že budou v přístavech blokovat dodávky automobilů Tesla. A členové elektrotechnických odborů dali na vědomí, že odmítají řešit jakékoli problémy s elektřinou ve všech objektech Tesly v celém Švédsku. A že pokud se problémy okolo vzniku odborů v Tesle nevyřeší do začátku prosince, přestanou udržovat elektrická vedení k nabíječkám Tesly.

Největší ránu však Tesle ve Švédsku zasadili odboráři ve společnosti Hydro Extrusions. Tato norská firma oznámila, že její švédská pobočka přestane vyrábět komponenty, které dodává výrobnímu závodu Tesly v Berlíně.

„Přerušení dodávek způsobí výpadky ve výrobě v gigafactory Tesly a my doufáme, že je to přivede zpátky k jednacímu stolu“, uvedl podle portálu The Register sekretář pro vyjednávání odborového svazu IF Metall.

Takzvaná solidární stávka je možná i podle české právní legislativy upravující právo na stávku. „V Zákonu o kolektivním vyjednávání je zakotvena možnost solidární stávky, tedy stávky na podporu kolektivního vyjednávání v jiné organizaci. Ale v Česku jsou stávky poměrně výjimečným jevem, včetně těch solidárních. Praktické zkušenosti jsou s nimi proto minimální, vysvětluje pro iDNES.cz Jan Horecký, právní poradce Českomoravské konfederace odborových svazů.

„Popsané akce švédských firem na podporu zaměstnanců v tamní Tesle však nespadají pod režim solidární stávky. Jde v podstatě o bojkot, a ten v řadě právních režimů, včetně toho našeho, nemá právní oporu,“ upřesňuje Horecký.