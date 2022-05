Z prázdných obchodů budou kanceláře. Tesco testuje nový model pronájmu

Spolupráce Tesca se společností IWG, která ve Velké Británii provozuje přibližně tři stovky kanceláří, vzniká v době, kdy supermarkety hledají nové způsoby, jak smysluplně využít volné místo, kde dříve byly obchody, a nyní je prázdno. Předpokládá se, že pokud se tento nápad osvědčí, Tesco ve svých obchodních centrech pravděpodobně otevře další prodejní prostory.

„Jsme rádi, že můžeme ve spolupráci s IWG nabídnout zákazníkům možnost flexibilnější práce v místním obchodě. Vždy se snažíme lépe sloužit našim zákazníkům a komunitám a budeme se zájmem sledovat, jak na tuto novou příležitost zareagují,“ uvedla vedoucí oddělení strategických partnerství společnosti Tesco Louise Goodlandová.

Kancelářský projekt s názvem Spaces se připojí k dalším partnerům, kteří v obchodním centru působí. Je to prodejce sportovního vybavení Decathlon, Pets at Home, balíkové skříňky InPost, obchody se zdravou výživou Holland & Barrett, opravny Timpson a optika Vision Express.

Tato dohoda je také odrazem rozmachu flexibilních pracovních prostor, který byl podpořen několikaměsíčními pandemickými omezeními, jež donutila podniky, aby se více přizpůsobily tomu, že zaměstnancům umožňují pracovat z domova nebo odjinud.

„Lidé nechtějí trávit hodiny každodenním dojížděním a místo toho chtějí žít a pracovat v blízkosti svého bydliště. Tesco Extra v příměstské lokalitě New Malden je ideálním místem pro flexibilní kancelářské prostory,“ řekl zakladatel a výkonný ředitel společnosti IWG Mark Dixon.

Vzhledem k tomu, že mnoho firem opouští velké kancelářské prostory, vznikají flexibilní prostory nejen v prostorách nákupních center, ale i v kinech či na letištích.

Podle poradenské společnosti JLL by do roku 2030 mohlo až 30 procent britského kancelářského trhu tvořit flexibilní prostory, zatímco v současnosti je to méně než 10 procent.

V České republice se o něčem podobném zatím neuvažuje, dokud nedojte k vyhodnocení pilotního projektu ve Spojeném království.