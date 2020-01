Rodné prostředí stále určuje příležitosti člověka v životě, tvrdí zpráva

Politici po celá desetiletí slibují, že se lidé budou mít lépe než předchozí generace. I přesto se život v dnešní době stále do značné míry odvíjí od toho, do jakých sociálně-ekonomických okolností se narodí. Zpráva Světového ekonomického fóra (WEF) upozornila na to, že většina zemí nedokáže potlačit historické nerovnosti, které lidem brání v realizaci jejich plného potenciálu.