Siemens podpoří největší uhelný důl v Austrálii, aktivistům se to nelíbí

Předpokládaná těžba v dole Carmichael, který by se měl stát největším dolem v Austrálii a jedním z největších uhelných dolů světa, se odhaduje na šedesát milionů tun uhlí ročně. Firma Siemens se zavázala k dodání signalizačních zařízení do dolu a 18. prosince 2019 uzavřela s jeho majitelem smlouvu v hodnotě osmnácti milionů eur.

Proti rozhodnutí Siemensu participovat na tomto projektu protestovali v lednu před budovou ústředí firmy v Mnichově aktivisté. Demonstrace kvůli dolu probíhají i v Austrálii, kde protestující argumentují tím, že vybudování dolu přispěje k dalšímu používání fosilních paliv a zhorší průběh globálního oteplování.



„Nad podporou tohoto projektu jsme se asi měli zamyslet hlouběji, avšak nemůžeme si dovolit získat reputaci firmy, která neplní své závazky,“ řekl pro BBC ředitel Siemensu Joe Kaeser na adresu australského dolu Carmichael.



Austrálii v poslední době devastují rozsáhlé požáry, které jsou spojovány s vlnou neobvyklých veder. Tyto extrémní podmínky vznikly podle expertů mimo jiné i v důsledku uhelné těžby a využívání fosilních paliv.

Pobřeží Queenslandu je navíc i místem, kde se nachází Velký bariérový útes, přírodní jev v posledních letech ohrožený kvůli znečištění vody lodní dopravou. Právě odtud také ve velkém odplouvají lodě do Číny, Indie a zbytku Asie. V případě, že by se ještě zvedla teplota vody, korálové útesy mohou být navždy zničeny.

Podpora výstavby uhelného dolu společností Siemens se nelíbí ani mladé švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Ta naléhá, aby firma smlouvu přehodnotila a její hnutí pod jejím vedením plánuje proti kontraktu znovu stávkovat.



„Jsem sám podporovatelem názoru, že fosilní paliva by měla být do budoucnosti něčím, bez čeho se v klidu obejdeme, ale v tuto chvíli neexistuje žádné právní nebo ekonomicky odpovědné řešení, jak odstoupit od smlouvy se společnosti Adani,“ vyjádřil se Kaeser.

„Stáhnout bychom se v budoucnu mohli v případě, že by náš zákazník hrubě porušil regulace, které se týkají životního prostředí. Společnost Siemens by do budoucna ráda zřídila Radu pro udržitelnost, která by se zabývala ekologickými otázkami a lépe spravovala životní prostředí,“ dodal nakonec ředitel Siemensu.

Zastánci těžby naopak tvrdí, že důl Carmichael by převážně zemědělskému regionu přinesl mnoho nových pracovních příležitostí.